Le derby dans les têtes au Pays Vert, avant le tour final?

Si on se fie aux résultats du week-end, le Pays Vert semble avoir mieux préparé ce seul choc 100% wapi de D3 avec son nul contre le deuxième. Tournai étant lui corrigé (dans les chiffres) par le leader montois. Les Athois restent sur un 13 sur 18 en 2023 alors que Tournai patauge: 4 sur 18. "On parle d’une équipe tournaisienne malade. Mais lors d’un derby, cela n’existe pas, tonne David Bourlard. On a remporté le premier. On sait qu’on sera attendu. Je suis allé visionner le RFCT face à Saint-Symphorien le week-end passé. J’ai déjà entendu une quarantaine de personnes en parler. De notre côté, on va devoir surtout panser les plaies". Il est vrai que les blessés sont nombreux. Mais, dimanche, les Athois ont semblé très bien en jambes. Notamment en fin de match où ils ont pris le dessus physiquement sur le Rapid Symphorinois. "C’est en partie pour cela que Bastien Letellier est avec nous. Notre collaboration porte ses fruits. Et c’est pour cela qu’elle se poursuivra l’année prochaine".

Se projeter de manière lointaine est toujours difficile. Mais face au deuxième, le Pays Vert a prouvé qu’il restait un candidat sérieux pour le tour final. On va même plus loin: s’il reproduit de telle prestation, il mériterait d’y être. "Mais chaque chose en son temps, calme le coach du CSPV. Qui aurait pu dire lors de ma prise de fonction qu’on parlerait de cela maintenant ?" Toutefois, en cas de victoire samedi contre le voisin, les Géants ne pourront plus se cacher…