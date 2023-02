La Real joue au Père Noël en retard…

Trois pas en avant, trois pas en arrière. À croire que les Acrenois veulent rejouer la comptine pour enfants. Après avoir débuté 2023 avec trois victoires, ils viennent d’enchaîner trois défaites de rang. Et malheureusement, les maux sont toujours un peu les mêmes: un manque de concrétisation devant et des erreurs trop répétitives derrière. On l’a encore constaté contre Solières avec une marque sévère de 0-3. "C’est une soirée à oublier, reconnaissait d’entrée Bastien Youdjouen. On a bien débuté mais on rate plusieurs phases devant le goal (NDLR: A l’image de Soumah qui a tenté le beau geste du ciseau sur un centre alors qu’il semblait possible de mettre la tête). C’est un point que l’on va devoir travailler rapidement. Puis sur la première sortie de balle de l’adversaire, on prend un but".