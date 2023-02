La chasse au tour final est ouverte pour Tournai: feu!

Il faudra d’abord évacuer la déception et les séquelles de la claque reçue au Tondreau et les derniers événements qui étaient quand même clairement dans les têtes: "Un match compliqué, il n’y a pas grand-chose à dire, c’est difficile d’en faire l’analyse, déclarait Maxime Calon en quittant le stade le visage fermé. La situation était particulière et même s’il fallait se concentrer avant tout sur nous-mêmes, l’extra-sportif trottait un peu dans les têtes. La pilule est un peu dure à avaler. On a certes eu l’occasion de revenir à 2-1 mais c’est un peu l’arbre qui cache la forêt".

Grégory Voiturier avait innové: "On a essayé de trouver un équilibre en revenant à une défense à quatre. Il a fallu dix à quinze minutes d’adaptation mais on ne s’est pas trop mal débrouillé. Bizarrement, on encaisse le premier but quand on commence à sortir avec un jeu par les flancs. Après la pause et surtout à 2-0, on a senti Mons très confiant. Le constat se répète pour nous: des erreurs individuelles et le fait de ne pas profiter de nos possibilités. Le plus important quand ça ne va pas dans le bon sens, c’est de ne pas être défaitiste et de repartir du bon pied en gardant la motivation".

L’avantage, c’est qu’elle s’imposera toute seule samedi prochain puisque le derby sera en quelque sorte un match couperet avec les trois points de retard: si les Tournaisiens s’imposent, ils reviennent à la hauteur de leurs voisins. En cas de défaite, la fin de saison serait problématique puisque le Pays Vert aurait six points de plus, Schaerbeek sept s’il gagne face à Jodoigne, les deux clubs ayant trois victoires d’avance. Autant dire que les sept dernières rencontres ne serviraient plus qu’à préparer la saison prochaine avec un objectif une nouvelle fois loupé…

S’il y avait un joueur dépité, c’était sans doute Enzo Bellia qui aurait pu ramener ses couleurs dans la partie en convertissant son penalty: "Je regrette et m’excuse auprès de mes équipiers. C’est d’autant plus dommage que j’étais bien dans mon match à l’image de l’équipe qui a montré du beau foot. On perd la balle sur le premier but, je crois qu’on peut affirmer que les quatre goals sont évitables. Ce n’est pas ici qu’il fallait se relancer même si parfois on a été au-dessus de Mons. La seule différence, c’est que l’adversaire a concrétisé ses possibilités. (NDLR: Saint David (Cardon), priez pour nous…). Franchement, je trouve qu’on a effectué une prestation encourageante, pas beaucoup d’équipes viendront ici et mettront le pied sur le ballon comme on l’a fait. Le plus important, c’est de rester soudés".

Titularisé pour reprendre le rôle de Calon qui avait reculé d’un cran, Noah Amury a vécu lui aussi un match difficile même s’il l’analysait positivement: "On a changé de système en revenant à une défense à quatre. On n’a pas laissé trop d’occasions en première période. Dommage d’avoir loupé le penalty à 2-0 parce que le match s’est singulièrement compliqué ensuite. Le score est trop lourd mais c’est vrai qu’on a lâché. Sur la fin avec un seul entraînement en semaine, c’est devenu compliqué. Dommage parce qu’on a eu les possibilités de marquer l’un ou l’autre but".