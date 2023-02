José Da Silva déjà renvoyé à l’Union Tournai !

Il avait pris ses fonctions le 10 janvier après avoir été sur le banc comme T2 aux côtés de Gery Maquet T1 lors de la victoire unioniste face à la Real B deux jours auparavant. L’aventure du Nordiste aura duré six semaines, soit le nombre de défaites encaissées. Pas verni par le calendrier (Néchin, isières, Templeuve et Obigies entre autres) et l’obligation de réaliser des résultats immédiats, José Da Silva a été démis de ses fonctions hier soir. Le temps presse et le club a décidé de trancher dans le vif alors que les adversaires directs – Montkainoise, Biévène et Wiers doivent encore être rencontrés mais aussi Anvaing, Herseaux, Enghien et Estaimbourg… Pas facile, la vie de coach !