Le BCJS a assuré sa victoire face à une formation d’Erquelinnes dont le maintien n’est pas encore assuré. Le score ne s’est alourdi qu’à partir du dernier quart, ce qui n’est pas une raison de bouder son plaisir selon Guillaume Barbieux. "Le début a été compliqué. On savait que ça allait être un match piège. Nous avons su mettre du rythme pour les épuiser. Tom Charles s’est fait exclure pour une technique et une faute volontaire et suite à cela, nous avons créé l’écart. Face aux difficultés rencontrées par Baptiste Guyot, des joueurs comme Michel ou Fiévet ont pris le relais et cela prouve que nous avons de la profondeur de banc. La concentration devra être meilleure la semaine prochaine mais nous sommes satisfaits par cette victoire de quasi 20 points."