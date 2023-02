Deux nouveaux vainqueurs sur l'ACRHO à Dottignies

On n’a pas traîné sur le parcours ! Filiep Vanhonacker, le vainqueur, et Stéphanie D’Haen, la dame la plus rapide, découvraient le challenge. Filiep Van Honacker, V1, a bouclé les 10 km en 31.07, soit à une belle moyenne de 3’07 (NDLR: record de l’épreuve devant Thaddée Adam en 2018 en 32’). Il a devancé le vainqueur de l’an passé, Rémy Lagaé (en 3.08), qui avait remporté la 1re manche à Celles. Elias Van Landeghem rentre en 3e position, avec un chrono de 32.42. Victor Vico s’est attribué la sixième place en 33.03 (3.18/km), en devançant Dylan Hourez d’1’07. Jo Van Den Brulle, 2e V1, termine dans le top 10, en 34.26 (3.27). On a aussi été rapide chez les dames, Stéphanie D’Haen, 38e, a couvert la distance en 38’24 correspondant à l’excellente moyenne de 3’50 ! En tournant à 4’00, Louise Desclée, 1re "Dame", est 52e en 40’01. Pauline Marchal, 92e, est seconde de la même catégorie, en 42’37. Virginie Dujardin, 95e, est deuxième A1, en 42.44. Le top… 6 est encore occupé par Amélie Tamo, Da, 113e en 43.58 suivie par Marie Lacroix, 118e en 44.12. 102 féminines figurent au classement, soit près de 20% de la participation.