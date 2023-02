Dans le derby face à Leuze, les Frasnois n'ont pas fait dans le détail

Les Leuzois avaient pourtant bien débuté la rencontre en se créant quelques belles opportunités mais ce n’était que feu de paille. Rapidement menés 0-1, les Leuzois ont tenté de résister le plus longtemps avant de s’écrouler peu avant le repos en encaissant deux nouveaux buts par Delvaux et Paternotte. "C’est dommage ces deux buts encaissés en toute fin de période car on était bien en place, commentait le capitaine leuzois Jonathan Vallois. La mentalité était bonne et au nombre d’occasions franches, on avait fait jeu égal. Au repos, on y croyait encore mais leur quatrième but inscrit rapidement à la reprise nous a coupé les jambes."

Supérieurs physiquement, les Frasnois ont survolé leurs adversaires après le repos. Duhaut, Ouchen ou encore le remuant Nys y allaient de leur petit but pour sceller les chiffres à 1-8. "Même si ça n’a pas servi à grand-chose, on a quand même réussi à sauver l’honneur mais c’était une maigre consolation. À l’aller, on aurait pu revendiquer quelque chose mais ici, il n’y avait rien à dire car Frasnes nous était nettement supérieur. Il nous reste à présent cinq matchs à jouer d’ici la fin de saison. J’espère qu’on aura une bonne réaction car on doit continuer à se battre même si c’est plus difficile depuis quelques semaines. Vendredi, on va recevoir Fun Anderlecht, une équipe située juste en dessous de nous au classement. Une victoire ferait du bien pour le moral de tous."

"Je m’attendais à un derby plus serré"

Absent lors de la première manche, le Frasnois Ismail Ouchen était étonné de l’écart entre les deux équipes, lui qui s’attendait à des échanges plus équilibrés sur le parquet. " Physiquement, on a vite senti qu’on était supérieur. Leuze s’est bien accroché pendant le premier quart d’heure mais peu à peu, on sentait qu’on prenait le dessus.

Honnêtement, je m’attendais à un derby plus serré par rapport à ce que j’avais entendu du match aller. Maintenant, ça signifie aussi qu’on continue à progresser avec ce groupe qui se connaît de mieux en mieux. Les automatismes sont là et quand je vois les buts inscrits sur des phases travaillées aux entraînements, je me dis qu’on mérite bien notre place actuelle au classement.

L’objectif est d’aller chercher cette troisième place à la fin de saison, ce qui serait déjà très bien pour cette première année ensemble", conclut le virevoltant ailier de poche.