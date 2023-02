D3A ACFF: Quentin Piéraert revient sur la "semaine particulière" du RFC Tournai

Dans le contexte un peu agité qui secoue le club, rien de tel d’une petite cure de zénitude avec le capitaine Quentin Piéraert histoire de remettre les choses à leur place: "On a vécu une semaine particulière avec la décision prise par le club. Le groupe était derrière le coach, on avait adhéré aux principes et au projet mis en place. S’en séparer avant deux gros matchs n’était pas le meilleur timing mais il faut respecter la décision même si notre semaine s’est singulièrement compliquée. La claque reçue samedi fait mal. Il va falloir réagir, mordre la semaine prochaine pour ne pas connaître la même mésaventure qu’au premier tour. On savait bien que ce week-end avec les événements vécus, c’était tout ou rien. Autant on peut comprendre ce résultat face à un adversaire costaud, autant il faudra se remettre en question pour le derby dans lequel il ne faudra rien concéder".