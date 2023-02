Beloeil, Molenbaix et Péruwelz forment un podium 100% wapi

Honnêtement, Luingne n’aurait certainement pas mérité de perdre à Antoing. Heureusement pour lui, le scénario contre le PAC Buzet ne s’est pas réédité. "Nous avons été supérieurs tout au long de la partie", indique Aurélien Delcourt. "Malheureusement, nous prenons ce deuxième but sur une erreur de placement qui se paie cash en P1. Mais nous nous sommes battus jusqu’au bout pour prendre ce point mérité qui va faire beaucoup de bien."

Quinze points d’avance alors qu’il n’en reste que 24 à prendre

Tout comme à Antoing, il y a eu de la bonne volonté mais pas de grandes envolées à Péruwelz-Molenbaix. Le spectateur neutre n’aura eu guère l’occasion de s’enthousiasmer tant les duels ont pris le pas sur le beau jeu. Dommage surtout que les conversations ne concernaient qu’une histoire de penalty. On en venait presque à regretter que Gahungu n’ait pas marqué un but de plein jeu… "C’est triste de perdre un match sur quelques décisions arbitrales, rageait Frédéric Debaisieux. Car, dans l’engagement, nous étions les meilleurs sur la pelouse avec, en sus, la plus belle opportunité en première période avec Petit. Pour le reste, c’était un derby fermé que nous ne méritions pas de perdre."

Chez les gars de la Verte Chasse, les sourires étaient de circonstance. "Nous parvenons enfin à battre Molenbaix au terme d’un derby fermé très disputé mais guère plaisant pour le spectateur, résumait Théophan Dupire. Nous poursuivons notre belle remontée au classement en espérant qu’elle nous conduise au tour final. Mais en se battant de la sorte chaque week-end, nous y parviendrons."

Pour Belœil, le plus dur, c’est d’accumuler les succès. Pour le reste, la concurrence se mange entre elle, offrant un boulevard pour le titre aux Unionistes. Olivier Brismez, dirigeant à PAC Buzet, s’avouait sportivement vaincu. "On a tenté de jouer le jeu et de faire notre match. Mais force est de reconnaître que Belœil est supérieur et méritera son titre. C’est rigoureux derrière et réaliste devant. Et quand la différence est faite, la gestion est parfaite." Chemcedine El Araïchi précise. "Sur un terrain difficile, il ne fallait pas s’attendre à du beau jeu. Nous avons donc enfilé notre bleu de travail pour faire le job. Il reste vingt-quatre points à prendre dont quinze d’avance !"