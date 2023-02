Une mauvaise histoire de penalty dans ce duel entre Péruwelz et Molenbaix

Sans grande surprise, chaque équipe ne laisse pas un centimètre carré de liberté à son opposant. Les duels sont donc nombreux, tout autant que les pertes de balle. Dans ce contexte, les occasions ne sont pas légion. Un coup-franc de Milito est dévié par Berthe au-dessus de la transversale.

S’en suit une tentative de volée de Petit non cadrée, Dupire l’imitant quelques minutes plus tard. Si Heddadji est plus précis, son essai ne trouble pas la quiétude de George. Mais la plus belle opportunité se situe à deux minutes du terme de la période initiale quand le tir de Duchatelet est dévié par Lelièvre, pressé par Morain, vers Petit dont la demi-volée ne fait que secouer les filets latéraux !

La reprise est marquée par un essai de Jean-Philippe nécessitant la parade de George. Le corner rentrant d’Heddadji qui suit oblige encore George à concéder un autre corner sur lequel Delattre enlève trop sa frappe.

Après un autre envoi de Cortvrint non cadré, la demi-volée de Dekampener flirte avec le poteau de Lelièvre. L’ouverture du score se joue sur un coup du sort. Un ballon bondissant atterrit sur la main de Tangle dans le rectangle: Heddadji prend George à contre-pied pour placer ses couleurs au commandement à un gros quart d’heure du terme.

La réaction molenbaisienne reste brouillonne et surtout improductive. Péruwelz, en contre, table sur une combinaison Milito-Wattier-Gahungu qui voit George parer l’envoi en corner. Sur ce dernier, Gahungu place son heading sur la transversale du but visiteur !

Molenbaix tente bien d’arracher un point mais Dekampener se heurte à Lelièvre, le ballon filant vers Tangle dont la reprise est contrée dans le rectangle visité, apparemment par un bras d’un défenseur local. L’arbitre reste de marbre…

Péruwelz aurait pu asseoir son succès durant la dernière minute du temps règlementaire mais Gahungu ne profitait pas d’un assist d’un Leleux servi par Heddadji.

Dommage que ce derby se joue sur une mauvaise histoire de penalty…

Certainement contre son gré, Louis Tangle était au centre des actions litigieuses de ce derby âprement disputé. Tout d’abord sur le penalty qu’il concède. "Mon penalty est involontaire. Le ballon vient sur ma main et je ne peux pas l’éviter." Ensuite, sur celui qu’il aurait pu provoquer en faveur de ses couleurs. "Sur ma reprise, le joueur de Péruwelz est au sol et arrête le ballon du bras. L’arbitre a pris sa décision et on ne pourra pas refaire le match. Après ces deux défaites, il nous reste à retrouver la victoire contre Mons, une rencontre qui sera encore aussi difficile à gérer que celle-ci."

De son côté, Théophan Dupire affichait un large sourire. " C’est une rencontre qui s’est jouée sur un détail. Cela faisait quelques années que Péruwelz n’avait plus connu le succès contre Molenbaix, c’est à présent chose faite. Pour le moment, tout nous sourit. Nous sommes dans une bonne dynamique et on espère que cela va continuer comme ça. Mais si les gars se battent comme cela à chaque match, ça va aller pour nous.

On commence à penser au tour final. On a quelques points d’avance sur nos concurrents directs et on vient de grappiller des unités sur le deuxième du classement. Certes, il faudra continuer à gagner durant les huit matches restant mais je pense qu’on est bien parti. En tout cas, on y pense tous."