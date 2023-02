Une finale historique pour Moen

Si les championnats flandriens étaient mis en pause le temps d’une semaine, Moen était sur le terrain dimanche. Et c’était dans le cadre d’un match de prestige: la demi-finale de la Coupe de Flandre occidentale face à un adversaire qu’ils connaissent bien, le White Star Lauwe d’un certain Nathan Leyder.

Mais pour la deuxième fois de la saison, c’est le grand frère Jimmy qui peut faire la fête. Et il sera certainement accompagné par son coach, Greg Vandenbulcke. "Plus que le bon résultat, je suis très heureux de la manière. La semaine passée, on s’était imposée dans un match moyen face à la lanterne rouge, Jabbeke qui ne jouait pas vraiment. Aujourd’hui, on a eu deux équipes qui voulaient produire du beau football".

Un seul joueur a connu une finale

Tout n’a pourtant pas été simple pour les Jaunes et Noirs qui ont dû courir après le score. "On a pris le match en main avec un gros pressing. Mais sur sa première présence dans notre rectangle, Lauwe ouvre le score. C’était totalement contre le cours du jeu. Dans la foulée, Vancoillie sort une très belle parade sur un coup-franc. On parvient à égaliser à la 27e sur une phase arrêtée de Gaziano déviée dans les filets. On est remonté sur le terrain avec de très bonnes intentions en 2e. On a eu vingt très bonnes minutes où on a su encore trouver l’ouverture. Dos Santos a eu une première belle possibilité. Il s’est bien rattrapé en suivant une frappe de Samyn repoussée par le portier. Ensuite, Lauwe a tout donné. Ils sont passés à trois derrière et ils ont mis quatre attaquants. Mais on a tenu bon. C’était une très bonne préparation pour notre prochain match face au Racing Lauwe. Si on prend les trois points là, on pourra jouer plus libéré".

Le maintien reste l’objectif premier de Moen. Mais les joueurs ont désormais une superbe opportunité de marquer l’histoire du club. "Quand on arrive là, on veut forcément aller au bout pour gagner cette coupe. Au départ, on prenait ça comme des matchs de préparation. Mais l’ambition est venue quand on passait les tours. Quoi qu’il arrive, ce sera un duel historique pour nous. Dans l’effectif, il n’y a que Jimmy Leyder qui a connu un tel événement".

La finale, ce sera face à un ogre de la P1, Blanckenberge qui a sorti Dottignies en demi. "Dommage, cela aurait été sympa un duel contre le RDS", sourit Greg Vandenbulcke.