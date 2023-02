Tournai corrigé à Mons: On ne dira pas qu'on le pressentait, mais...

On se demandait comment les Tournaisiens allaient se remettre du renvoi de Jérémy Descarpentries en semaine et on a failli être très vite fixés en voyant le début de match de Mons avec un Gianquinto directement à l’ouvrage après quelques minutes, le gardien tournaisien voyant avec soulagement un coup franc de Cardon frapper le piquet et sortir après sept minutes. Grégory Voiturier est revenu à une défense à quatre avec Calon à gauche et Thambwe qui effectue son retour au centre. Amury et Van Wynsberghe sont sur les flancs.

Un centre tir de Durieux file à côté au quart d’heure et un centre de Perreira frappe le dessus de la transversale trois minutes plus tard. Le but est dans l’air et tombe logiquement à la 26e, Kumbi récupérant un ballon perdu pour battre Gianquinto d’un envoi placé.

Le premier essai – timide – vient des pieds de Destrain et n’inquiète pas De Wolf. Par contre, le centre de Malory pour Lekehal est parfait mais la tête est déviée en corner à sept minutes du repos. Gianquinto doit encore se montrer attentif sur un tir de Cardon juste avant la pause atteinte sans autre bobo pour Tournai et c’est heureux avec une production offensive des plus réduites…

Encore un doublé pour David Cardon

Le début de seconde période est catastrophique puisque Thambwe veut jouer au plus fin et perd le ballon qui transite par Perreira lequel ne se fait pas prier pour servir Cardon qui conclut sans douleur à la 54e. On craint déjà l’avalanche à cet instant et Bachy monté à la pause a une double occasion de corser l’addition.

Contre toute attente, une faute de main amène un penalty pour les Sang et or et l’occasion de relancer un suspense qui n’avait pas eu le temps d’éclore auparavant. Bellia prend ses responsabilités mais tire à côté. À vingt-cinq minutes de la fin, c’est le chant du cygne. Un une-deux Cordaro-Cardon permet à David – meilleur buteur de la série – d’ajouter une rose à son bouquet tout en bénéficiant du brin de chance nécessaire puisque son envoi est dévié, empêchant le gardien tournaisien d’intervenir. C’est encore ce diable de Perreira – véritablement intenable – qui fait tout le boulot avant d’offrir un caviar à Wildemeersch qui enfonce encore des Sang et or qui ne méritaient pas ça mais paient au prix fort la semaine de carnaval avant l’heure…

Reste à attendre le nouvel entraîneur qui devrait s’appeler Luigi Nasca. Avec son passé, il apportera une stabilité bienvenue…

Anthony Thambwe n’avait plus joué un match depuis Monceau, le 11 décembre avant l’interruption ; pas évident de reprendre avec un derby à Mons: "Vu la situation vécue ces derniers jours, c’est clair. Le score est le résultat d’une semaine de merde. On a les occasions pour marquer des buts, on ne les met pas, on rate un penalty – je provoque le second but, je m’en excuse, je vis ma première expérience en D3 amateurs, ça fait partie de mon apprentissage – rien n’a tourné pour nous. Heureusement, on aura digéré ça cette semaine avant la venue du Pays Vert contre qui il faudra entamer la rencontre le couteau entre les dents. On sait de quoi on est capable. On va se remettre. J’ai essayé de tout donner dans l’impact et la combativité".

Grégory Voiturier se montrait plutôt philosophe à l’issue de son intérim et on le comprend: "On a essayé certaines choses, la défense à quatre. On a commis comme de coutume des erreurs individuelles. Dommage d’avoir raté le penalty à 2-0, il aurait peut-être pu amener un peu de doute dans l’esprit des Montois et ça aurait pu nous libérer. Ça nous a au contraire mis un peu plus le moral dans les chaussettes mais ce n’est pas moi qui blâmerai le tireur qui a pris ses responsabilités. Pour le reste, j’entends déjà les critiques – pourquoi s’être passé de Zanzan, défense à quatre… – je dirai simplement que je n’ai que la licence UEFA B. J’attends avec impatience un coach UEFA A qui fera certainement mieux".

Sur les deux matchs, il n’y a pas photo: sept goals inscrits par Mons – dont quatre par Cardon 34 ans, ex-Tournaisien jadis payable mais plus maintenant – sans compter les Perreira, Durieux, Cordaro – les Sang et or ne peuvent rivaliser avec les qualités individuelles et un budget hors norme pour une ville du statut de Tournai. CQFD.