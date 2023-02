Soirée cauchemardesque pour la Real

La loi des séries. Si on devait donner un titre pour la saison de la Real, ce serait celui-là tant les Acrenois apprécient les enchaîner. Après trois victoires de rang pour débuter 2023, ils viennent d’enchaîner trois défaites de suite. la dernière en date ce samedi soir contre Solières.

Et pourtant, les Camomilles avaient bien entamé leur partie. Ils prenaient la possession du cuir et se provoquaient quelques situations. Mais Soumah plaçait à côté avant de louper son ciseau. "On a réalisé 20 bonnes voires très bonnes premières minutes. Mais on encaisse sur la première sortie de balle de Solières. Une reconversion rapide suite à une perte de balle ", détaille Denis Dehaene. L’excellent Hanrez était effectivement lancé sur son flanc. Il prenait la défense de vitesse avant de parfaitement servir Diallo qui finissait dans la cage vide de l’infortuné Herment, qui remplaçait Alexandre (blessé à l’épaule).

Les visités prenaient un premier coup sur la tête mais tentaient de la relever. Aux alentours de la demi-heure, Mayélé reprenait acrobatiquement un centre mais butait sur Crahay. Le portier soliérois, qui avait enfin retrouvé ses cages, était ensuite sauvé par sa latte sur une frappe de Lutundisa, avant de voir Garcia Dominguez expédier dans les nuages un bon ballon en retrait. "Après l’ouverture du score, on a trop reculé. On a perdu confiance. À la mi-temps, on a remis les choses en place. On est remonté avec de bonnes intentions. Malheureusement, on commet une nouvelle erreur qui coûte cher…" Une incompréhension entre Lutundisa et Obin permet en effet à Hanrez de saisir le ballon et de tromper une deuxième fois Herment qui n’avait rien eu à faire jusque-là.

À 0-2, la messe semblait dite. Les montées de Houzé et de Okitohambe ne permettaient pas d’inverser la situation. Il faut dire que Solières offrait un bloc solide digne des meilleurs bétons armés. La frappe lointaine de Di Vita était sortie par Crahay. Kone, au terme d’une belle action individuelle, voyait aussi le portier sur sa route. La Real buvait même le calice jusqu’à la lie en prenant une 3e rose par Kabeya dont la frappe était contrée dans ses filets par Lutundisa. Dans la foulée, un penalty était généreusement offert aux Acrenois. Mais le jeu de dupe de Crahay, un peu comme Martinez en finale de Coupe du monde, fonctionnait. "Je sais où tu vas frapper, je te connais", lançait-il à Kone avant de dévier son envoi en corner. "Il était écrit qu’on ne marquerait pas. C’était à l’image de la belle rencontre du portier adverse. On n’a jamais trouvé la solution face au bloc adverse. On a eu pas mal de situations, notamment sur les flancs. Mais il a toujours manqué le bon centre ou la bonne présence". Preuve que rien ne tournait vraiment pour la Real, Obin était exclu pour un tacle jugé trop viril. Cela parraissait sévère.

Grâce à ce succès, Solières prend ses distances avec Seraing et Waremme, battus samedi. La Real loupe, elle, une opportunité de reprendre le bon wagon. "Perdre 0-3 à la maison contre une équipe de bas de classement, ce n’est jamais une bonne opération. Mais dans notre situation, on ne commence pas à compter le nombre de victoires ou de défaites. Ce qui nous importe, c’est de prendre les points nécessaires pour assurer au plus vite notre maintien. Il ne nous manque que deux ou trois succès. On a grillé un joker aujourd’hui mais on a un autre match important contre Waremme la semaine prochaine. On aurait aimé jouer un peu plus haut cette saison. Mais on n’a pas su enchaîner après notre bonne première tranche. On cherche encore le meilleur système et les meilleures positionnements".