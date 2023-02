Le match se décante quand Houtaing ouvre la marque à la 36e sur un centre repris de la tête par Sonneville. Juste avant la pause, les locaux donnent un coup de massue à Béclers sur un solo dans l’axe de Barbieux et une reprise en ciseaux de Delavallée. Houtaing reprend avec la même intensité et tue le match sur une tête de De Bock, avant de gérer la rencontre et de laisser Béclers sauver les meubles sur une finition de Degueldre.

Barry – Anvaing B 0-6

Avec 8 titulaires absents pour blessures, Barry a dû jouer avec les moyens du bord. À la 25e, Anvaing ouvre le score sur une perte du ballon mise à profit par Dufranne. Dans la foulée, les visiteurs contrent un élan offensif et doublent la mise via Coenen. Après la pause, Barry craque physiquement après le but de Clerfayt à la 50e et donne la possibilité à Coenen de réaliser un quadruplé. Match à oublier.

Taintignies A – Risquons-Tt B 2-1

Taintignies sait que Risquons-Tout est dangereux sur les phases arrêtées. Et c’est pourtant sur un coup franc direct qu’ Ait Baych fait 0-1 dès les premières minutes. Les échangent s’équilibrent ensuite. À la 25e, sur une belle construction, Comblée est lancé en profondeur par Hapiot et finit l’action. Les visités remontent sur le terrain avec les crocs et prennent l’avantage à l’entrée du dernier quart d’heure sur un face-à-face remporté par Comblée. Malgré les occasions franches, Taintignies n’arrive pas à se mettre à l’abri sans que les visiteurs ne se mettent quelque chose sous la dent pour revenir.

Thumaide B – Bléharies B 4-0

Tout juste à 12, Thumaide prend directement le match au sérieux et ouvre le score dès l’entame sur un exploit individuel de Delbecq. Après avoir loupé deux occasions, Cossement intercepte à la demi-heure un centre pour le 2-0. Bléharies est mieux dans son match en seconde période. Ce qui n’impressionne pas les locaux qui tuent le match à la 67e sur un duel remporté par Ostyn après un beau travail sur son flanc. Cossement fixe le score en concluant une action collective. Victoire méritée.

Wodecq B – Ellezelles B 1-1

Le premier quart d’heure est à l’avantage des locaux qui se créent une occasion en or par Reboud. À la demi-heure, un ballon trop facilement exploité par Risselin est conclu par Vandermotten. En seconde, Decroie, Rebaud et Baguet manquent de peu une égalisation qui survient finalement à la 89e sur un penalty inexistant pour les uns, bien réel pour les autres. Il est transformé par Rebaud. En fin de match, deux envois locaux toucheront le piquet mais on en reste finalement sur ce score de parité qui n’arrange personne. Arbitrage contesté par les visiteurs. Nous reviendrons largement sur les impressions divergentes des deux entraîneurs dans la rubrique de mercredi.

Brunehaut A – Havinnes B 2-0

Après un premier quart d’heure difficile, les locaux parviennent à sortir la tête de l’eau. À la demi-heure, Rapaille récupère un ballon à l’extérieur du rectangle et l’envoie d’un tir imparable dans les filets de Reignier. Peu avant le retour aux vestiaires, le tir puissant de Rapaille est repoussé par Reignier dans les pieds de Mascret qui double l’avance des siens. En seconde armure, Havinnes pousse pendant une bonne demi-heure obligeant les locaux à se retrancher. Brunehaut se créera quelques occasions franches dans le dernier quart d’heure par Mascret, Walkers et Guelton mais le score n’évoluera plus. Belle réplique d’Havinnes B.