Les premières occasions sont à mettre à l’actif de Llopis et Guerar. Selon les locaux, deux phases litigieuses auraient dû leur permettre d’obtenir un penalty en première période mais l’arbitre n’était pas de leur avis. À l’heure, les Rumois héritent d’un penalty, semble-t-il léger, qui offre à Ogé l’occasion d’ouvrir la marque. Dix minutes plus tard, Dewaele égalise sur corner. Les Hurlus revendiquent un nouveau penalty en fin de match mais l’homme en noir reste à nouveau de marbre. Bravo aux Rumois qui ont pris un beau point chez le leader.

St Jean – Obigies B 5-3

D'entrée, les locaux se montrent plus entreprenants. À la 10e, la volée de Kurunczi trouve la lucarne de Wattecamps. Obigies égalise par De Coninck sur coup franc au quart d’heure mais rapidement, St Jean creuse un écart de deux buts par Kurunczi et Tonitto sur penalty. Juste avant le repos, Renard fait 4-1 mais se blesse sur l’action. À la reprise, Obigies reprend espoir par Colin. Joie de courte durée puisque Kurunczi, dans tous les bons coups, inscrit son troisième but. Lle mot de la fin revient à Altruy en fin de match. Du côté local, on signale le bon arbitrage de Grégoire Platevoet.

Molenbaix B – Escanaffles B 2-0

À la sortie du quart d’heure, le centre de Martinage est repris de la tête par L. Bausier. En manque de réalisme devant le but depuis plusieurs semaines, Molenbaix doit patienter jusqu’à la 70e pour se rassurer avec le coup franc de Martinage. Ce dernier aurait pu tripler la mise mais le penalty obtenu en fin de match sera arrêté par Semet.

Velaines B – Templeuve B 3-5

Les visiteurs assurent l’essentiel en première période en inscrivant quatre buts par Boulanger, Defromont, Debeuf et Surquin (0-4). Velaines revient sur le terrain avec de meilleures intentions et réduit l’écart sur un penalty de Croes. Trois buts seront inscrits par Defromont suivi d’un doublé de Lebgaa pour atténuer la défaite locale.

Herseaux B – Montkainoise B 3-0

Les locaux ont assuré leur succès en première période grâce à deux buts signés Lefebvre et Ribeiro. Il faut ensuite attendre la 88e pour voir Derynck faire 3-0.

Leuze – Taintignies B 6-1

Face à la prometteuse mais encore un peu jeune génération visiteuse, les Leuzois trouvent l’ouverture peu après la demi-heure par Lasalle. Vanderbecken égalise mais l’espoir visiteur est de courte durée puisque juste avant le repos, Noutsa sur penalty et Lasalle font passer le marquoir à 3-1. Sur le velours, Leuze augmente son avance par Colin à deux reprises et Dumont. L’impact physique a fait la différence dans cette rencontre.

Estaimbourg B – Brunehaut B 15-2

Comme l’indique le score, ce match a été à sens unique. Les buts locaux ont été inscrits par Delloye (8), Glorieux (2), Dubly (2), Lucq (2) et Legrand. Pour Brunehaut, Bilouez et Coudoux se sont chargés de sauver l’honneur de leurs couleurs.