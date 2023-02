Derby acharné et au résultat logique même si Néchin menait dans les arrêts de jeu. Barah et Vanleynseele s’y mettent à deux pour offrir l’ouverture du score à Deconinck à la 24e alors que les Tanneurs avaient mieux débuté. Cinq minutes plus tard, Comere est exclu. Dekoster envoie Devianne en duel avec Hempte mais son tir passe au-dessus. Il faut le coup de patte de Delval qui dépose le cuir sur la tête de Dubrulle à la 43e pour l’égalisation. Un coup franc de Barah relâché par Coudou permet à Vandenberghe de redonner l’avance à Néchin quelques minutes après le retour des vestiaires. Les leaders se défendent bec et ongles, Carlier loupe le break à la 78e. Denis sauve un lob sur la ligne puis Hempte sort une frappe avant que Delval n’adresse un centre repris par Dubrulle dans les arrêts de jeu. "On savait que ça allait être difficile vu les nombreux duels, constatait le double buteur visiteur. Ça a été pire à dix parce que Néchin a joué le coup à fond. Jamais on n’a vu qu’ils étaient dix. Nous ne nous sommes rien créé après la pause". Venu de la réserve, Michaël Hempte a sorti le match qu’il fallait. "J’étais stressé mais je n’ai pas eu trop de boulot. Je fais un arrêt magnifique à la fin, dommage d’encaisser dans les arrêts de jeu. On s’est bien battu, la défense a fait bonne garde".

Anvaing – Herseaux 0-1

Dans un match équilibré et fourni en occasions, entre deux équipes collées au classement, c’est le camp qui est parvenu à en pousser une au fond qui l’a emporté. À la 7e, Anvaing se procure une occasion via un débordement de A.Descamps sur le flanc droit. Mais Dendauw, au deuxième poteau, tire à côté. À la 25e, Trifi est à la réception d’un long ballon. Son tir croisé est détourné en corner, sur lequel la tête de Bracaval échoue au-dessus. Quelques minutes plus tard, Bruyneel presse le gardien adverse, récupère le cuir et centre pour Dendauw, dont la tentative est repoussée par un défenseur. En seconde, Bruyneel doit sortit un arrêt réflexe sur Debailleul. Mais son centre tir juste après surmontera le gardien au second poteau. Herseaux se procure plusieurs occasions mais ne parvient pas à tuer le match. Anvaing, via un centre de Mikus pour François ou via un centre tendu de Duvivier pour Madou dont la reprise est sauvée sur la ligne, n’en profite pas.

Kain – Pays Blanc B 1-1

"Chouette rencontre malgré notre effectif réduit. On peut féliciter nos jeunes. Même si un point ne reste pas trop mauvais dans la mission sauvetage, on aurait pu revendiquer les trois au vu de plusieurs occasions importantes qu’on a gâchées", estime le T2 kainois, Olivier Mexence. Les locaux prennent l’avance rapidement par Devlaminck, servi en profondeur par Corredor. Kain se procure d’autres occasions via Mexence et Gillot. Mais Antoing égalise sur un pénalty confus par Rjillo. "Une faute de main est sifflée, mais selon le retour de l’équipe, notre joueur se protégeait". Carette aura l’opportunité du 2-1, sans succès.

Isières - Wiers 0-0

"Match fermé pour un nul logique. Wiers avait un bloc bas et jouait les contres. Il était difficile de trouver les espaces sur un terrain sautillant, on aurait peut-être fait mieux sur un meilleur... On n’avance pas trop mais ça reste un point tout en gardant le zéro. Avec quatre matchs en 14 jours, on manquait de fraîcheur", détaille Johan Devos. La première mi-temps est stérile. Ce fut un peu mieux durant le second acte. "On a mis plus de poids et on a essayé de mettre la pression. Wiers continuait à procéder en contres". Une grosse occasion est à noter de chaque côté. Piérart reprend de la tête un centre en seconde zone mais Sainthuile effectue un arrêt réflexe. Son homologue isiérois sort une parade identique sur un tir qui partait dans le plafond.

Etoilés Ere - Enghien 0-3

"Une leçon de réalisme. On avait le jeu à notre compte en première, mon gardien n’a pas eu un arrêt", explique Julien Collie. Pourtant, à la 30e, Ritière reprend victorieusement un centre venu de la droite au second poteau. "On recommence bien la deuxième période, mais on ne concrétise pas". Desmedt jaillit sur une action d’Ergo mais son tir est repoussé par Plume. Le ballon revient dans les pieds de Ghiselin, mais Delvingt dévie du genou. A la 65e, Verhaeren, au 2e piquet, fait 0-2. "On a les jambes coupées. Staessens enfonce le clou un quart d’heure plus tard. C’est dommage car on était dans une spirale positive. Les deux prochains week-ends contre Biévène et Wiers seront cruciaux. Il faut encore se battre 15 jours".

Templeuve - Biévène 3-2

"Une première mi-temps insipide de Templeuve, qui manquait d’envie et d’impact. Le plan de jeu qui avait été défini n’a pas été respecté", lance Jean-Do Vessié. Biévène se procure une grosse occasion dès la 4e, un coup-franc étant repris sur la transversale. Les Templeuvois réagissent timidement sur un coup-franc botté par Dailly, Deneyer plaçant sa tête à côté. "A la 35e, on laisse rentrer Van Der Stichelen vers le second piquet pour le but. A la mi-temps, je réalise deux changements qui ont apporté. On renverse la situation en cinq minutes". Andal, bien lancé, puis Wilmotte sur assist d’Andal donnent l’avance aux leurs. "On était plus conquérant et on se propulsait vers l’avant. Avant qu’on ne retombe dans nos travers". Après une bête perte de balle assez haute, les visiteurs bénéficient d’un pénalty sur une faute légère mais réelle de Mulnard. Vrancx le convertit. Bariseau donne la victoire à Templeuve sur un 2e assist d’Andal, alors que Peremans sort de beaux arrêts face à Andal et Wilmotte et que Biévène loupe le 3-3 dans les derniers instants.

Real B - Hensies 3-1

Une victoire qui fait le plus grand bien pour la Real. Après la pause, les Lessinois posent le jeu mais c’est bien Hensies qui prend l’avantage vers la 50e par Declerck. A la 65e, Okitohambe marque sur pénalty. Dans la foulée, il joue un parfait une-deux avec Rizzo avant de conclure. Il s’offre un triplé en fin de match. "On sort avec le résultat espéré face à une belle équipe à laquelle il manquait quelques joueurs. A la maison c’est toujours plus facile. On a agrandi le trou avec le bas. A réitérer lors des huit rencontres restante s", précise Ronny Roelen.

Obigies - RUS Tournai 3-2

Pottiez fait trembler les filets dès la première minute mais l’Union égalise par Bangala. "On a réalisé une très bonne entame. Mais on a un blessé rapidement. Il a fallu remanier l’équipe. Obigies était assez engagé. L’arbitre fait de son mieux bien sûr, mais il n’a pas immédiatement distribué les cartons ", juge José Da Silva. Après la pause, les Tournaisiens remontent très bien et prennent l’avantage via Sakanoko sur pénalty. "Mais notre opposant a pris le dessus physiquement". Hovine puis Samyn permettant aux Obigeois d’égaliser puis d’empocher la victoire. "Pour l’instant on arrive à produire une bonne mi-temps sur les deux. Mais le groupe manque de condition pour tenir toute la rencontre. On reste en progression. On a fait le jeu et mis en difficulté le 4e. Mais Obigies a changé de tactique et a embrayé sur un jeu plus offensif alors qu’on reculait dans le même temps".