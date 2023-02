Le projet de stade dans l'impasse à la Real: "On ne peut pas prendre 32 équipes de jeunes en otage"

Depuis quelques années, la Real bénéficie d’un synthétique qui ferait envier de nombreux clubs. Mais la construction de ce terrain devait être suivie d’une seconde phase: la création d’un nouveau bloc vestiaires (huit), buvette et tribune. Un subside de 655 000 euros avait été accordé pour ces deux phases. Mais depuis, rien n’a changé aux abords de la nouvelle pelouse. Malgré les réunions entre le club et la Ville, le projet semble quelque peu dans l’impasse. "De notre côté, on est prêt. Mais on ne veut pas aller n’importe où, n’importe comment. On doit encore régler l’aspect financier avec la Ville. Je ne vois pas comment un accord ne pourrait pas tomber. Car ce serait prendre en otage 32 équipes de jeunes. Le rôle d’une Ville, c’est de soutenir sa population et donc de faire en sorte que les jeunes puissent évoluer dans des conditions correctes. Il y a aussi l’essor du football féminin qui nous oblige à avoir des vestiaires clairement séparés. Mais je pense que la raison finira toujours par l’emporter".