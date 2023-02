Les Lionnes brunehaltoises n'avaient plus faim face à Liège

Après trois semaines de repos, les Lionnes semblaient motivées à l’idée d’affronter une formation liégeoise qui respire la grande forme comme l’attestent les sept victoires consécutives enregistrées par les filles de Pierre Cornia. Si le premier quart est équilibré, les locales craquent complètement dans le deuxième et laissent filer des visiteuses bien plus réalistes et surtout plus complètes. La deuxième mi-temps ne sera qu’une formalité pour les Principautaires qui gèrent remarquablement leur avance alors que Brunehaut montre toute son inefficacité offensive. Avec 23% de réussite aux tirs contre 55% pour les visiteuses, Brunehaut n’aura tout simplement pas existé bien longtemps. Les locales ont par ailleurs inscrit 16 de leurs 44 points sur lancers francs, ce qui indique clairement les lacunes d’un groupe qui ne peut hélas plus compter sur une tireuse à distance.

Alors que les mines semblaient déconfites, la capitaine Delphine Blanc était la seule joueuse à prendre ses responsabilités pour évoquer cette lourde défaite: "On s’attendait à autre chose pour cette reprise mais force est de constater que le travail des dernières semaines a été insuffisant. Plusieurs joueuses avaient besoin de repos et on a profité de cette période sans match pour les laisser souffler mais le manque de rythme s’est clairement fait sentir durant ce match et on a senti que le groupe ne prenait pas de plaisir. C’est dommage car nous méritons mieux et nous avons encore des échéances à préparer, notamment le match à Charleroi qui sera capital. Il faut y croire car collectivement, l’équipe est très solide même si ça ne se ressent pas toujours sur le terrain. " Pour la coach Lorine Gobert aussi, il était difficile de trouver les mots après une telle prestation: "Habituellement on essaie de corriger nos mauvais moments mais cette fois, je devais carrément chercher les passages où nous avons bien joué. Nous avons laissé Liège prendre confiance et notre manque de rythme s’est fait sentir. Évidemment, lors des neuf derniers entraînements depuis notre dernier match, je n’ai pu disposer qu’une seule fois d’une équipe au complet. Impossible dans ces conditions de bien préparer une rencontre contre un adversaire plus talentueux. "

Après avoir rencontré les Panthers, Brunehaut poursuivra sa visite du zoo de la D1 chez les Kangeroes de Malines avant d’accueillir les Castors brainois.