Le Pays des Collines fait la mauvaise affaire

Dans ce match-couperet dans la perspective du maintien, c’est un Mouscron qu’on sent très investi qui prend rapidement l’ascendant grâce à une série de services de Victor Buyse et un bon passage en zone quatre de Robain Vanmoortel (9-6). Frasnes fait alors parler son expérience au filet en jouant avec les mains des bloqueurs et rétablit l’égalité (14-14). La montée en zone arrière de Loïc Depauw relance la machine locale et les Hurlus se détachent à nouveau (19-15). Les deux temps morts pris ensuite par Sébastien Baudry ne perturbent pas outre mesure les visités qui continuent sur leur lancée (23-19). Il leur faudra tout de même quatre balles de set pour conclure (25-23). Dans la manche suivante, le niveau de jeu, plutôt bon jusqu’alors, baisse de plusieurs crans. Les fautes directes à l’attaque s’accumulent de part et d’autre. Le centre est oublié, les contres désorganisés. Les deux équipes se neutralisent jusqu’à treize partout. Puis c’est Mouscron qui reprend l’avantage en organisant mieux son bloc (18-15). Les trois mètres de Nicolas Dubus font mouche. La défense remonte tous les ballons alors que du côté de Frasnes, on n’y est plus (23-18). On croit l’affaire pliée. Et pourtant, comme dans le set précédent, il faudra plusieurs balles de set au PVTM avant que celui-ci finisse par émerger (25-21). Au début du troisième set, les choses ne s’arrangent pas pour les visiteurs, rapidement menés 6-3. Ceux-ci recollent pourtant au score en profitant surtout de nombreuses fautes mouscronnoises à l’attaque (10-10). Les deux adversaires se contrôlent ensuite jusqu’à l’entrée du money time (21-21). Dans celui-ci, Frasnes fera enfin parler son expérience pour remporter une manche que lui aura surtout concédée l’équipe locale (22-25). Ayant compris le danger, les Hurlus, à nouveau concentrés, entament mieux la quatrième manche grâce à une série de services effectuée cette fois par Louis Graulich et aux attaques de Victor Buyse intenable en zone deux (11-7). En face, on tarde à réagir. Les ailiers sont à court d’arguments et les centraux perdus. Jouant le tout pour le tout, Sébastien Baudry sollicite alors davantage Dimitri Depelchin aux trois mètres. Avec peu de succès (19-15). Et c’est un Mouscron euphorique qui finit alors logiquement par s’imposer (25-17).

Les montées de Loïc Depauw, utilisé depuis peu comme joueur de champ, ont été une des clés de la victoire du PVTM. "Je suis rentré en zone arrière pour faire mon travail, indique l’ancien libéro hurlu. J ’espère avoir apporté ma petite pierre à l’édifice. Je suis plutôt content du mental dont on a fait preuve dans ce match, dès le début, mais surtout après la perte du troisième set. Depuis quelques semaines, on sent qu’une vraie cohésion s’est installée dans le groupe. Elle résulte du travail fourni aux entraînements où on bosse bien tout en prenant beaucoup de plaisir. Cela s’est encore vu ce soir. Tout le monde était investi et a appliqué les consignes, surtout au service. On avait remarqué à l’aller que leur libéro n’était pas très bon. On ne l’a donc pas lâché. Je trouve aussi que notre défense sur les pipes de Dimitri Depelchin, leur meilleur attaquant, a bien fonctionné. Nos deux centraux ont vite pris leurs marques au filet. Ce qui a facilité notre placement derrière".