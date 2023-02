Le derby entre Antoing et Luingne termine sur une parité frustrante mais méritée

Entre deux formations privées de plusieurs titulaires, les automatismes tardent à se mettre en place. Il faut d’ailleurs attendre une phase arrêtée pour voir le premier essai intéressant mais le coup-franc de Windal passe de peu au-dessus de la transversale de Cuzzucoli. Luingne est plus présent dans les duels mais ne parvient pas à s’approcher du but local. Pas plus que les Antoiniens, F. Carbonnelle étant trop petit pour reprendre un centre de Devillers.

On en arrive déjà à la demi-heure, moment choisi par Cuzzucoli pour intervenir du pied à deux reprises sur des tentatives de Verghote et Bulteel. Mais contre toute attente, c’est le Pays Blanc qui déflore le marquoir. Le coup-franc de Lesage au premier poteau surprend Dupont qui ne peut que repousser dans les pieds d’un Huyzentruyt à l’affût. Un but issu d’un coup-franc très léger que les visiteurs contestent… À la pause, les locaux sont bien payés.

Mais Luingne ne tarde pas à remettre les pendules à l’heure. La déviation subtile de Wouansi sur l’assist de Bulteel rétablit déjà la parité quatre minutes après la reprise. Luingne semble à nouveau mieux dans la partie mais le contre orienté par Ciot est parfait pour F. Carbonnelle qui s’en va battre Dupont dans un angle fermé. Quel réalisme antoinien !

Les promus luingnois n’ont plus le choix: Reheul sonne l’hallali par deux fois mais Cuzzucoli veille au grain. M. Lefebvre est, lui, contré au moment d’armer sa reprise de volée dans le rectangle local.

Le temps complémentaire a déjà débuté quand Bulteel prolonge dans les filets un tir brossé de Reheul. Mais le but est annulé pour hors-jeu (93e). Alors que le Pays Blanc a l’occasion de geler le ballon loin de son but, il le perd. Sur le contre, Luingne obtient deux corners. Sur le second, M. Lefebvre réussit sa tête décroisée pour arracher un point inespéré mais ô combien mérité. À Antoing, les regrets seront éternels…