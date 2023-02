La Frat bat Stambruges et embraye dans sa course au titre

Les équipes rentrent dans la partie en enchaînant les trajets entre les deux raquettes. Les espaces laissés dans les intérieurs permettent d’avoir un premier quart fructueux lors duquel l’égalité visible au classement est confirmée au marquoir (21-21). Lors du second quart-temps, les Herseautois se montrent plus rusés pour construire leurs possessions là où Stambruges perd des cartouches en forçant sur les tentatives à distance. Le trou est fait à la mi-temps (45-36). "Le deuxième quart était plus collectif. Nous aurions pu maintenir un fossé plus grand en gérant mieux la rencontre", détaille Benjamin Verhelle, un brin perfectionniste.

"Pas de regrets"

Par la suite, les débats se rééquilibrent mais les Campenaires ne paraissent jamais en mesure de revenir déranger la Fraternité, les locaux exploitant leurs lancers francs à merveille. La volonté et le rythme imposés par les visiteurs en fin de partie leur permettent toutefois de garder un average positif sur les deux matchs.

Sorti sous blessure après un gros match, Souleyman Maiga résumait à merveille les forces et faiblesses de son équipe lors du match. "Nous n’avons pas très bien démarré et nous avons eu des soucis en défense. Heureusement, nos contre-attaques ont été bien exploitées. On s’est adapté à leur jeu pour pouvoir gagner."

À la JS, la deuxième défaite consécutive face à un favori de la série n’inquiète pas l’entraîneur Olivier Detrain. "On va continuer à travailler pour les huit matchs qu’il nous reste. On n’a pas mis assez de rythme. On a dû alterner en défense car nous avons éprouvé des difficultés à museler leurs individualités dans la raquette. Je n’ai pas de regrets aujourd’hui, on fera les comptes fin avril." Rafaël Trovato, fort de son expérience, donnait un ressenti identique. "C’est dans notre ADN de nous donner à fond jusqu’au bout. L’entame de match aurait dû s’aborder à l’image de nos dernières minutes. Tout reste encore à faire en championnat."