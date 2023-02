Enfin un match complet en déplacement pour Kain

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas pour Kain qui a créé un petit exploit en s’imposant samedi soir à Tilff, une équipe qui joue aussi une place en play-off. Outre le résultat, c’est surtout la manière que Mathieu Bocquet retenait en évoquant la prestation de son équipe.

"On progresse depuis deux rencontres"

" On savait que ce serait loin d’être facile mais les joueurs ont fait ce que j’attendais d’eux. Tilff a bien commencé et a bénéficié d’un peu de réussite mais nous avons bien réagi en continuant à jouer ensemble et en livrant une grosse prestation collective. Certes, nous avons fait preuve d’un peu de maladresse dans nos choix mais je constate qu’on progresse depuis deux rencontres.

Le plus rassurant pour moi, c’est d’avoir enfin tenu tout un match de cette façon en déplacement, ce qui n’était que trop rarement le cas lors du premier tour.

Même si cette prestation reste à confirmer, idéalement dès la semaine prochaine contre Ans avant un déplacement difficile à Waremme, leader de la série, il faut souligner la très belle mentalité d’un groupe qui retrouve du rythme au fil des semaines."