Dans cet excellent Pays Vert - Saint-Symphorien, il n'aura manqué que les buts!

Une semaine après son déplacement à Tournai (NDLR: où il avait partagé après avoir été mené 2-0), Saint-Symphorien continuait son petit périple en Wallonie picarde. C’est cette fois au Pays Vert que le deuxième du classement se rendait.

Du côté athois, on comptait pas mal de bouleversements dans l’équipe. Zimine retrouvait les cages suite à la blessure de Charlo. Herbecq et Leleux, tous deux incertains, étaient bien dans le onze. C’est Mathieu qui prenait place en défense centrale alors que Sven remplissait son rôle de métronome. À ses côtés, on retrouvait le jeune Selman (19 ans) qui fêtait sa première titularisation (avec brio). Dans le camp d’en face, Erculisse était de retour, ainsi que Rucquois.

Si le score est resté vierge, on est loin d’avoir assisté à un mauvais match. "Cela n’a pas du tout été un match nul dans le jeu, souriait David Bourlard. On a eu le droit à un vrai match d’hommes où on a joué avec nos valeurs et nos jeunes. On a manqué un peu d’expérience mais on a compensé par beaucoup de courses et de sacrifices".

Car les Athois ont souffert durant le premier acte. Le jeu en combinaisons des Montois leur permettait de se créer plusieurs possibilités. Mais ils tombaient sur un Zimine en état de grâce. Le dernier rempart des Géants s’imposait face à Ulens, Machoa Soares mais surtout face à Revercez. Il dégoûtait même l’attaquant avec un superbe réflexe de la main alors que le buteur se présentait face à lui suite à une mauvaise remise d’Herbecq. "On a loupé le coche en première, détaillait Terrence Jaumain après les débats. Quand on se provoque six grosses occasions, on doit en mettre au moins une au fond pour gagner. Mais leur portier a bien fait son travail". Les visités ne se laissaient pas compter non plus. El Araichi frappait sur Polain (6e). À la demi-heure, Vandeville s’essayait au loin mais sa frappe était bien repoussée. C’était l’une des dernières actions de l’ailier qui sortait blessé (déchirure à la cuisse) avant la pause. Une pause qu’on atteignait sur un dernier centre de Leleu que Mangunza ne pouvait couper de la tête.

De bon augure avant le derby

La physionomie était différente durant le second acte. "Le Pays Vert a resserré la vis. On a encore eu quelques petites possibilités. Mais on aurait également pu tout perdre parce que l’adversaire a eu de grosses occasions également", poursuivait le mentor du Rapid.

À la 51e, l’arbitre annulait le but de Mangunza pour un hors-jeu d’El Araichi au début de la phase. Il ne semblait pas évident pourtant… Peu avant l’heure, l’attaquant athois ratait l’occasion du match. Il était pourtant parfaitement placé au petit rectangle sur un centre d’El Araichi. Mais il butait sur Polain qui s’était bien couché. Son opposant, Zimine, était aussi au taquet sur un essai de Kwembeke.

Le match restait plaisant à suivre. Le rythme était soutenu et les duels solides. Selman, qui s’est énormément donné dans l’axe, frappait trop centralement alors que Strobbe voyait Zimine sortir une nouvelle parade. À la 88e, Orfeo ne cadrait pas alors qu’il était bien trouvé dans le dos. Sur le contre, Paternotte ne pouvait couper un bon centre. Alors que les trois coups de sifflet finaux approchaient, le stade retenait encore son souffle sur deux coup-francs bien placés. Mais Ulens et Strobbe ne parvenaient pas à inquiéter le dernier rempart athois. Les filets n’auront dès lors pas tremblé. Mais dans les tribunes, tous s’accordaient pour dire que le spectacle fut bon. "Je suis très satisfait du boulot défensif réalisé par l’équipe, se réjouissait David Bourlard. Car en face, il y a une grosse percussion offensive. On a la chance d’avoir deux bons gardiens (Zimine l’a prouvé). J’ai aussi apprécié le match de patron d’Herbecq derrière et de Leleux dans le milieu. Les attaquants ont aussi fait le travail défensif".

À une semaine du derby, Ath semble avoir bien mieux préparé ce match très attendu. Même s’il faudra panser quelques plaies supplémentaires d’ici là.