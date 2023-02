C’était l’affiche des demies et elle opposait à Ath le Pays Vert, leader de la P1, à Mouscron, troisième classé. On annonçait un duel serré et il l’a été, la décision finale tombant à l’issue de la séance des tirs au but qui a souri aux locales, au grand désespoir des Mouscronnoises d’Émilie Vanardois. "C’est une grosse déception quand je vois notre seconde période. Si on joue les prolongations (NDLR: c’est pénos directement à ce stade-là) , alors on gagne car physiquement, on était au-dessus. Malheureusement, la loterie a voulu que ça ne nous sourit pas. Vraiment dommage !"

Dans le camp d’en face, le sourire était de rigueur chez Jibé Yakassongo. "On s’attendait à une énorme rencontre et on y a eu droit. Chaque équipe aura eu sa mi-temps. Via un pressing haut, on a su faire mal aux Hurlues avant la pause. On ouvre ainsi logiquement le score via Tuline Ulusoy qui a l’occasion de double la mise ensuite mais la barre en aura décidé autrement. Après le repos, tout a changé, le groupe d’Émilie revenant avec cette impression qu’il n’avait rien à perdre. Alors qu’on aurait pu faire 2-0, c’est le Stade qui a égalisé sur coup-franc. La suite de la rencontre est alors devenue palpitante, les actrices offrant une prestation pleine. La séance des tirs au but est venue sceller le sort d’une rencontre qui a été une magnifique propagande du foot féminin. Prestation qui mériterait d’être mieux mise en avant au niveau de la couverture médiatique (NDLR: on n’a pas l’impression de bouder le football féminin à L’Avenir) et par un comité provincial à la hauteur de l’investissement des filles." À noter les arrêts décisifs lors des tirs au but de Joise Deboutez, comme lors du tour précédent face à La Louvière A.

Herseaux – La Louvière B 4-1

En finale, Ath va retrouver Herseaux qui a pris le dessus sur les "B" louviéroises. Logique respectée entre le cinquième de la P1 et le leader de la série A de la P3. "Que vous dire à part que je suis vraiment très fier de mon groupe, de sa mentalité affichée, de l’énergie qu’il a su déployer tout au long des nonante minutes, de l’intensité mis dans les échanges, de sa rigueur ! De A à Z lors de cette demi-finale, je n’ai rien à dire. C’était 3-0 à la mi-temps, on avait bien fait les choses, il fallait gérer la suite. On met le quatrième et on aurait pu en mettre d’autres avant de prendre ce petit but qui ne change toutefois rien. Je ne peux aussi que signaler la prestation de Maud Berben avec son triplé. Il n’y a pas à dire, elle répond toujours présent dans les grands rendez-vous. On a produit du très beau football face à une jeune formation qui a eu le bon goût de se montrer joueuse. Bravo à elle ! Ça y est, on est en finale et on va se donner tous les moyens de remporter le trophée face à un très bel adversaire. Quelle finale !", nous commentait le coach Cédric Lacroix.