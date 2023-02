C’est la SRL Forec qui offre la sphère de la rencontre. Havinnes la fait très bien rouler durant le premier acte en trouvant l’ouverture par Hafidi. Seignez va jouer avec les poteaux et la latte en seconde période en les frappant à trois reprises consécutives. Rongy ne se montrera dangereux qu’à une seule occasion.

Béclers A – Et. Ere B 2-3

À la 17e, K. Chotin récupère le cuir et s’en va déflorer la marque pour les locaux. À la 18e, un coup franc de Remson arrive sur la tête de Debaisieux qui égalise. À la 20e, Ere bénéficie d’un coup de réparation transformé par Dangremont. Velghe égalise à la 27e sur coup franc. C’est 2-2 à la pause. Messina remet les visiteurs aux commandes en transformant le penalty accordé suite à une faute sur Belbecir en début de seconde période. On ne pouvait revendiquer plus à Béclers tant l’équipe paraissait fantomatique cette après-midi.

Ellezelles – Péruwe. B 2-0

La première occasion échoie à Flament dont le tir est repoussé par le gardien dans les pieds de Schryers qui ouvre la marque. Les locaux profitent ensuite d’un contre rapide pour doubler la mise par Vanderroost. Charlot fait le boulot derrière en effectuant un bel arrêt. À la reprise, Neukermans voit ton tir toucher le montant, tandis que l’envoi de Flament s’en va percuter la latte. Charlot, le gardien local, se mettra encore en évidence et gardera de la sorte ses filets inviolés.

Hérinnes – Thumai. A 2-4

Après de belles occasions pour les locaux, Vanneste ouvre la marque en faveur de Thumaide. Tevel double la mise et Ducoulombier fait en sorte que le compteur indique 0-3 à la pause. Après les citrons, Mamèche trouve Guenoune qui fait 1-3. Tevel rétablit les distances. Baussart réussira le 2-4 en transformant un joli coup franc.

Bléhari. A – Velaines A 1-1

Gros départ de Velaines qui mène les débats et est récompensé de ses efforts à la 12e par De Cat qui profite d’un ballon insuffisamment repoussé par le gardien pour ouvrir la marque. Bléharies équilibre ensuite les échanges, sans parvenir à égaliser. Dès la reprise, Charlier exploite bien un ballon qui traînaille en défense et égalise. Cloner, Marghem et André vont se créer de belles opportunités, le gardien visiteur faisant le reste.

Escanaff. A – P. Vert B 3-1

Un début de rencontre compliqué par les Sucriers qui se voient dominer par un adversaire beaucoup plus volontaire. Vanderzwalmen va concrétiser cette supériorité en trouvant l’ouverture à la 38e. Il faut un excellent Busine afin que le score ne soit pas plus large à la pause. À la 60e, Rowie égalise d’une frappe sèche. Il faut alors attendre la 80e pour voir Moerman faire 2-1 en trouvant la lucarne. Busine évite l’égalisation et Tola met fin aux derniers espoirs des visiteurs en scorant à la 92e.

Tournai B – Esplechin 3-3

Les locaux dominent les débats, tout en se faisant surprendre par Dewaegheneire à la 23e. À la 27e, Nejda égalise suite à une infiltration par le flanc. Duprez fait 2-1 à la demi-heure. À la 37e, Ze fait 3-1 en transformant un coup de réparation. Vient alors le fait le plus hilarant de l’après-midi. Alors que l’on rejoue depuis près de cinq minutes, on se rend soudainement compte que personne ne se trouve entre les perches des Tournaisiens. En fait, pris d’une envie pressante, le gardien avait simplement été enfermé dans les toilettes et son absence n’avait été remarquée de personne, même pas de l’arbitre. Passée ce grand moment de football, Dubois fait 3-2 d’un tir lointain. C’est ce même Dubois qui va égaliser suite à un penalty accordé à sa formation.

Luingne B – Mouscron 0-1

Plus de 250 personnes pour assister à ce derby en terres mouscronnoises. Un excellent derby, bien disputé et dominé par les visiteurs durant le premier quart d’heure. Les occasions sont partagées, mais personne ne prendra l’avance avant la pause. À la reprise, les espaces se libèrent et la Squadra bénéficie d’un penalty dont la transformation est ratée. Ce n’est que partie remise puisque Laevens trouve l’ouverture via un coup franc lointain que reprend victorieusement Brouillard. Devos aura une toute grosse occasion d’égaliser, Mawait sortant un arrêt de grande classe.