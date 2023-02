Qu’est-ce qui cloche du côté de l’ASTEK ?

Revenons dès lors à l’équipe fanion de l’ASTEK dont on attend une réaction qui tarde à venir ce soir à Tilff, cinquième provisoire. "Un adversaire terriblement costaud qui revendra son matricule en fin de saison et se trouve donc dans une situation étrange, note O’Brian Van Dam, avec qui nous avons tenté de décrypter les ratés que connaît le moteur de notre locomotive depuis maintenant des mois (une petite victoire contre Neufchâteau sur cinq derniers matches, après un départ pourtant enchanteur). Je pense qu’au début, on a surfé sur la vague de la saison passée avec plein de sentiments positifs et une vraie dynamique de victoire. On accueillait aussi un nouveau coach, chacun voulait sans doute se montrer. Puis à l’automne, sans vouloir chercher d’excuses, sont apparues les premières blessures et nous avons laissé filer des rencontres pourtant largement à notre portée, là où nous avions vaincu des gros bras sur le fil au terme d’affrontements très serrés. On s’est vite rendu compte que dans cette série, chaque match était différent, et toutes les équipes sont dangereuses. Il faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier et nous n’avons pas toujours pu le faire en l’absence de joueurs cadres de l’équipe."

"Encore là dans six mois"

Le meneur kainois refuse de baisser les bras: "Il nous reste neuf matches pour retrouver le plaisir de jouer et de gagner. Déjà la semaine passée, chez nous, on peut parler d’un hold-up de Belleflamme alors qu’on avait ressenti un vrai regain d’énergie et de détermination en nos rangs. Cessons donc de regarder le classement, abordons chaque match sans pression avec la seule volonté de fêter ensemble un succès. Il nous reste neuf rencontres à jouer et je suis convaincu qu’on peut encore en prendre au minimum la moitié." Histoire de repartir sur de bonnes bases la saison prochaine dans cette même série ! "Si plusieurs d’entre nous avaient déjà évolué à ce niveau, n’oublions pas que nous découvrions la division en tant qu’équipe et dans l’ensemble, ça ne se passe pas si mal. On tâchera bien sûr de faire mieux au prochain exercice, en se renforçant peut-être sur certains des postes. Pour l’instant, nous restons concentrés sur la saison actuelle sans trop nous projeter sur la prochaine mais je peux vous confirmer que j’en serai toujours." Et c’est déjà ça de gagné !

À la maison face à un BBC Brainois qui se bat pour son maintien, les Mafflous s’efforceront de ne pas gâcher, un étage plus bas, le bénéfice de leur superbe victoire à Aubel.