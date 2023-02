Aller au polo, c’est comme manifester !

1. Samedi On ne sait pas vous mais nous, on a ressenti l’envie de déjà revenir car certains nous ont dit qu’on leur manquait. Alors, on revient, en sachant toutefois que notre retour fera dire à d’autres que le journal, c’était mieux sans nous ! Ah, le jeu du je t’aime, moi non plus, ou du chat et de la souris ! Ce samedi, là où il y avait des chats, c’est à la piscine des Dauphins qui jouaient les Loups. Cela fait beaucoup de bêtes pour du polo ; en même temps, c’est un sport plutôt bestial. On ne se permettra jamais de divulguer les attouchements plus ou moins appuyés auxquels les joueurs s’adonnent, mais il suffit de voir leur état à la sortie de l’eau pour comprendre que ce n’est pas toujours marqué du sceau de la tendresse. Revenons à nos moutons, et à ces chats dans les gradins du bassin hurlu ! On nous avait annoncé du peuple en tribunes pour le match au sommet face à La Louvière. Foi de Tournaisien – à moitié Herseautois malgré tout ! –, ils savent bien y faire, ces Mouscronnois, même s’il y a toujours en eux une part de Marseillais. "Tu as vu ? Plus de 600 personnes !" Le président du RDM Anthony Thues un soir de gros match, c’est pire que le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez un jour de manif contre la réforme des retraites, la moustache en moins ! Selon la police journalistique, on était plus proche d’un bon 400 – ce qui est déjà fameux ! –, y compris les politiques juste venus se montrer parce que c’est important d’être proches des gens. Autre point commun avec une manif !

2. Dimanche Notre milieu footballistique régional pleure Michel Nsanzé ce week-end. Un arbitre comme on n’en fait plus, dont la gentillesse n’avait d’égal que la passion pour un sport qui lui rendait bien. Siffler un match de jeunes, c’était son truc à lui ! Combien de générations de gamins n’ont-elles pas vu débarquer à leur rendez-vous du dimanche matin Michel sur son vieux vélo en se disant "Oh non, pas lui !" ? Michel n’était pas le plus grand des refs, mais il était assurément le plus beau. Quelle sympathie ! Quel sourire ! Grâce à lui, même la plus mauvaise des décisions passait comme une lettre à la poste – dans le fond, il faisait un peu facteur, Michel, sur sa bicyclette – auprès des joueurs. Personne n’était trop d’accord avec lui mais personne ne bronchait, souriant à son tour. Michel était un crack, le seul arbitre capable d’inventer une pause boisson pour quitter le terrain, s’en aller boire une pinte à la buvette et reprendre le match quatre minutes plus tard. Pour apaiser certaines tensions, souvent bien ridicules, il en faudra d’autres comme lui dans le football provincial d’aujourd’hui.

3. Lundi L’effet du carnaval se fait déjà ressentir à RTL. Lorsque la chaîne informe sur le classement de la D1 belge, c’est le folklore: Courtrai en tête devant l’Union Saint-Gilloise, qu’on retrouve aussi au neuvième rang – équipes A et B, comme en P4 ? –, l’Antwerp, Malines, La Louvière et Beveren. Pas de Standard, sûrement une anticipation de la faillite ! Anderlecht dixième: seul moment de lucidité. Deinze douzième devant Geel et… l’Excel Mouscron. Retour vers le futur, version ballon rond. Il se dit que dans la cité hurlue, les fans de Marty McFly et du Doc Emmett Brown sont déjà devant les portes du Canonnier.

4. Mardi En parlant du stade de Mouscron, avez-vous vu cette info ? Deinze, qui a un contrat de location du Futuro et du Canonnier pour la saison prochaine, viendra fouler les terrains du premier avec ses équipes de jeunes mais pas la pelouse du second avec son équipe première. La raison ? La Ville de Deinze a insisté pour garder son club à la Dakota Arena. Et le Canonnier ? Le KMSK envisage une sous-location, sûrement à la Squadra Mouscron à qui l’IEG, propriétaire du stade, a toujours… refusé la location.

5. Mercredi Un lendemain de Saint-Valentin difficile pour Tournai et Jérémy Descarpentries: ça y est, ce n’est plus le grand amour ! Il y a trois bons mois, il y avait déjà eu de l’eau dans le gaz. Idem en fin de saison dernière ! C’est l’engueulade de trop et ça se concrétise par une séparation surprenante malgré tout car les Sang et Or sortaient d’un nul face à l’équipe qui occupait encore jusque-là la tête de la série. Mais ça n’a pas suffi. Saint Symphorien, priez pour Jérémy !

6. Jeudi On savait que le mercato en foot, c’était en janvier. On ignorait que le mercato en politique, c’était en février. Pour combler le vide laissé par Crucke et se venger des Engagés, le MR engage Charlier, Deghorain, Omowadi et Meunier. En foot, on dit souvent que c’est le mois des "minteux". En politique aussi ?

7. Vendredi Tout cela nous fait repenser à Gautier Facon qui, lui, s’est… désengagé des Engagés de Mouscron, car "on boycottait et court-circuitait ses projets personnels", qui se sont tous cassé la figure, style Carrefour Express, centre de bien-être, Gestion Centre-Ville et implication à l’Excel Mouscron. En fait, Gautier, ce n’est plus l’histoire du flacon à moitié vide ou à moitié plein, mais bien du Facon plus souvent vide que plein !