Un Keunebrock trop esseulé face à Croquet et compagnie

"Des têtes vite basses"

C’était bien vu de la part de Big et en même temps, c’était couru d’avance tant Tournai souffre d’un manque de forces vives. Ainsi, aux arrêts de ses Français, l’équipe de Sam Gomez doit composer, pour le moment, sans Hirbek et Sidhoum. Touché à un doigt, ce dernier laisse un Jules Keunebrock bien seul pour occuper le rude poste de pivot. "Je n’ai pas beaucoup le temps de souffler mais je suis encore jeune, ça va, je peux tenir le coup et puis, j’ai envie de beaucoup jouer. Surtout ce genre de match contre Mouscron, avouait le Tournaisien au terme du derby perdu 7-22. C’est dur comme score ! On aurait pu éviter une telle claque si on n’avait pas vu la tête de certains se baisser bien trop vite. Moi, ça ne me plaît pas de voir une telle attitude ! Je suis un vrai gagneur, j’ai souvent le sang chaud dans l’eau, j’aime toujours tout donner et là, j’ai dû mordre sur ma chique pour ne pas gueuler (sic) sur certains."

Jules a clairement été la satisfaction tournaisienne jeudi ! Qu’un Michaël Callens, T2 du RDM, vienne le féliciter n’est pas anodin: "Bravo Jules, tu as été costaud. Même avec trois gars sur toi, tu as su marquer. Et de beaux buts en plus. Continue comme ça, tu deviendras un tout bon !" Voilà un compliment qui se prend, non ? "Bien sûr ! À l’avenir, j’espère que d’autres de mes coéquipiers, plus jeunes, recevront aussi ce genre de compliment. Ça voudra dire qu’on a progressé. Moi, j’y crois ! Vous avez vu notre noyau ce soir: que des Tournaisiens, hormis Maël Leseney ! Dans quelques années, on sera à la place de Mouscron qui a beaucoup moins de vivier chez ses équipes de jeunes."

Le CNT s’est fait… Croquet

En attendant, c’est bel et bien le RDM qui règne en maître sur la Superligue avec, entre autres, un Clément Croquet qui se révèle: quatre buts face au CNT ! "Il m’a fallu un peu de temps pour découvrir l’équipe, le polo belge et le niveau du championnat, disait le Français de 25 ans. Là, ça y est, je suis bien dedans, ça prend forme ! Je suis plus calme qu’avant, et j’ai compris ce que l’on attendait de moi avec ce rôle dans l’eau que je découvre. À Douai, j’avais moins de responsabilités. Ici, on me demande de faire le jeu. On compte sur moi, ça me plaît beaucoup."

Quant au derby: "On l’a pris avec sérieux et le score veut tout dire. On n’a jamais douté car on a mis d’entrée une grosse pression en montrant que physiquement, on était bien plus fort. Il fallait prendre les trois points en y mettant la manière par respect pour Tournai: c’est fait !"