Un duel Lionnes-Panthers: "Si on les limite à 60 points, pourquoi pas ?"

Le BBB est toujours en attente d’une bonne nouvelle de la part des instances fédérales puisque Lummen a fait appel dans l’affaire du match (perdu par Brunehaut) à rejouer pour erreur de chrono. Si les nôtres devaient avoir gain de cause, la rencontre serait sans doute reprogrammée le week-end du 11 mars. Verdict final dans le courant de la semaine prochaine. En attendant, le comité du BBB s’active en coulisses et l’une ou l’autre décision est déjà tombée mais "le club communiquera dans les prochains jours et vous n’en saurez pas plus à ce stade, déclare Lorine Gobert. Je peux juste vous dire qu’on a beaucoup discuté avec les filles ces derniers temps car une saison comme celle-ci est éprouvante moralement, et nous gardons toutes à cœur de bien terminer cette campagne." Il ne nous reste donc plus qu’à attendre la fumée blanche…