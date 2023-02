Sven Leleux, le footballeur-pêcheur-judoka

Sven, serez-vous de la partie ce dimanche face au Rapid ?

Bien sûr ! Je sais que dans notre effectif, les moins jeunes (NDLR: subtil pour ne pas dire les plus vieux…) sont préoccupés par des bobos mais je suis bien là. À Schaerbeek, j’ai démarré sur le banc en accord avec le coach car je sortais de quatre rencontres complètes avec une gêne ressentie en semaine au tendon d’Achille. Il s’enflamme et crée une tension musculaire sur le mollet. Au Crossing, c’est en outre un synthé, l’un des pires terrains de l’année, je ne voulais pas prendre le risque d’hypothéquer la suite de ma saison.

Mais vous n’avez pas ciré le banc très longtemps…

Après cinq minutes, j’ai remplacé Jo Eckhaut qui s’est claqué au mollet. Ça, plus la défaite, je peux vous annoncer que le président Dubois a repoussé ses demandes de synthétique auprès de la Ville. Il se dit ainsi que ça ne se fera pas avant… 2132 (rires) !

Rien de mieux que le naturel de toute façon, non ?

Exactement ! Puis, c’est bien connu: au Pays Vert, on ne sait que jouer en l’air, rien ne sert d’avoir une surface qui favorise le beau jeu.

Et si on était plus sérieux ? Dites-nous, vous n’aviez rien à revendiquer à Schaerbeek ?

Certains ont affirmé qu’on est passé totalement à côté. C’est vrai durant 45 minutes mais on s’est repris après la pause en retrouvant un bloc et une organisation. Et d’ailleurs, on aurait pu gagner avec plus de réalisme. Mais dans le fond, le Crossing était meilleur. Il faut savoir le reconnaître et passer au match suivant.

On y va alors ! Saint-Symphorien, deuxième, à la maison…

Saint-Sym, c’est… Saint-Sym. On en est au deuxième rendez-vous de notre redoutable triptyque. Un gros match, un gros adversaire. À l’aller, on avait perdu mais c’était serré ! Le Rapid est une magnifique équipe dans le jeu, dans ses qualités collectives et individuelles, mais également dans sa mentalité.

On dit que c’est un adversaire très agréable à affronter…

Si tu aimes avoir un gars à tes côtés qui n’arrête pas de courir partout, alors oui, on dira que c’est très agréable (rires). Mais c’est vrai que c’est une chouette équipe, sur le terrain et à la buvette. Elle essaie toujours de jouer au sol, évite les vieux ballons pourris loin devant et le hourra football. Elle a un joli jeu tactique avec des courses réfléchies et complémentaires… Pour le tacticien que j’essaie d’être, c’est gai à voir. Mais on ne va pas que regarder l’adversaire, rassurez-vous ! On l’attendra de pied ferme, on ne lui donnera pas le match si facilement.

Et ce sera donc avec vous sur le terrain, vous nous l’assurez ?

À moins que le coach préfère aligner un d’autre… Mais là, hormis ce petit souci au tendon, enfin, ma saison est lancée. Je l’avais bien démarrée durant l’été avec un superbe parcours en Coupe de Belgique et une place en défense. C’est là que Jimmy Hempte me voyait évoluer. Puis, j’ai eu une élongation au mollet dès le début du championnat. Je suis aussi parti en vacances, et je me suis fracturé la pommette. Là, je suis bien de retour depuis début janvier avec un poste de milieu de terrain que j’ai retrouvé.

Un choix de David Bourlard qui, lui, vous voit médian !

Malgré mes 37 ans ! Et ça me va, c’est juste qu’à mon âge, on n’évacue plus la fatigue si facilement. Pour être et rester en forme surtout, je dois faire deux fois plus d’exercices. À côté des entraînements, je fais du renforcement, de la course à pied, du vélo… Il doit y avoir un vrai engagement personnel pour rester au niveau national que j’aime tant.

Redescendre en provincial ne vous intéresse dès lors pas ? Ce serait plus simple, non ?

Il serait en effet plus simple de prendre 10 kg et jouer libero à l’ancienne en P2 ou P3. Sans doute que je le ferai un jour mais là, maintenant, ce n’est pas à l’ordre du jour. Je joue au foot et j’ai envie d’être au meilleur niveau que je puisse être. Si je faisais de la pêche ou du judo, j’aurais exactement la même mentalité ! J’ai toujours envie de me dépasser.

Tiens, le judo, c’est un héritable familial, ça !

Un passage obligé vu le passif des Leleux sur les tatamis. Si tu n’essaies pas, tu es déshérité (rires). J’en ai fait pendant près de 15 ans et je suis ceinture marron… Vous comprenez d’où vient mon côté accrocheur désormais !

Et le Pays Vert, que nous réserve-t-il d’ici la fin de la saison ? Sans non plus lui mettre le couteau sous la gorge, on a fait dire à votre président qu’il voulait le tour final…

Oui, j’ai lu ça ! Félicitations à vous. A-t-il prévu la prime qui va avec si on se qualifie ? Pour le dire, le président est très fort mais pour le reste… On ne va pas toujours se contenter du bac de bières (rires).

Ath ira ou n’ira-t-il pas au tour final selon vous ?

Notre équipe, c’est… tout ou rien ! On ne restera jamais sixième, place que l’on occupe aujourd’hui. On va accrocher le tour final ou on sera huitième, neuvième. Et on saura ce qu’on pourra viser d’ici les trois prochains matches… Si l’on continue à bien prendre des points, si on poursuit sur notre lancée et si on devient encore un peu plus constant, alors on ira au tour final. Si pas, on finira en roue libre.

Aïe, ce n’est pas une expression qui plaira à certains au club…

Bah, on est sauvé, non ? C’est déjà bien (rires). Puis, on peut battre le nombre de points pris par le club sur une saison depuis son arrivée en D3.

C’est moins fun que le tour final comme objectif ?

L’un peut impliquer l’autre en fin de compte, non ?