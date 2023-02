P1: Péruwelz - Molenbaix pour le tour final, Luigne - Pays Blanc pour le maintien!

"C’est le match le plus facile à préparer pour moi, confie Roch Gérard. Les joueurs savent qu’ils pourraient être les premiers à battre Belœil. À eux de le montrer sur le terrain. Si on ne le fait pas, ce ne sera pas grave. Si on réussit, ce sera l’exploit !"

Les deux derniers derbies n’ont pas été bénéfiques pour le Pays Blanc. Face à Molenbaix et Péruwelz, les Antoiniens ne pouvaient rien revendiquer après les rencontres. Qu’en sera-t-il face à Luingne ? Battus à l’aller, les locaux voudront prendre leur revanche pour prendre trois points qui creuseraient l’écart avec le bas de tableau.

Péruwelz en forme, Molenbaix revanchard

À Luingne, on attend toujours le premier succès en 2023. Le bilan d’une petite unité sur dix-huit a fait renaître les angoisses d’un retour dans l’antichambre de l’élite. Ne pas revenir les mains vides du stade Jean Huart serait déjà une bonne chose avant d’entamer le sprint final. "C’est l’objectif à atteindre pour mettre la pression sur nos concurrents directs, confirme Giovanni Seynhaeve. Nous avons besoin de points et le synthétique d’Antoing n’est pas fait pour nous déplaire. Malheureusement, il faudra encore changer le onze de base mais on fera avec."

La bonne série péruwelzienne a placé les gars de la Verte Chasse en position confortable pour une qualification au tour final. Avec sept points d’avance sur Gilly et Hornu, ils peuvent voir venir. Mais la forme actuelle peut aussi leur permettre de surprendre une équipe molenbaisienne décevante dimanche dernier contre Hornu. "Il est inutile de motiver les troupes pour une telle rencontre, se réjouit Jonathan Krys. Un derby ne se gagne pas en fonction du classement mais bien en affichant la plus grande envie. Nous voulons prolonger notre bonne série car le week-end pourrait nous être favorable dans l’optique du tour final. On pensera à ce dernier seulement en cas de résultat positif ce dimanche."

Molenbaix doit, lui, une revanche à ses supporters. Incapables de bousculer les Hornutois, les hommes de Frédéric Debaisieux doivent présenter une réaction digne de ce nom, sous peine de voir Belœil prendre le large au classement. "Nous attendons une réaction collective car le travail n’a pas été effectué contre Hornu, confirme Charly Vanherpe. C’est surtout l’impact physique qui a manqué et que nous espérons revoir contre Péruwelz. Quoi de mieux qu’un derby pour rebondir ?"