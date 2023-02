Kain 1 remporte le match au sommet

Le match entre Blandain 1 et les Camarades Bourleux de Bailleul a débuté par une minute de silence respectée à la mémoire de J.-F. Plowy. Les Blandinois démarrent en trombe avec cinq points au troisième bout. Mais les Bailleulois réagissent pour égaliser. Le dernier mot restera local pour assurer un succès pas si facile que ça (5-1).

Avant ces matches, c’était la journée de reprise du second tour du championnat. En derby, la "une" du Léaucourt a eu bien du mal à gérer les fins de bout face à la "deux". Le derby de Kain a été plus disputé avec, toutefois, Jérémy Berthe et Jean-François Carlier dans un bon jour qui permettent à Kain 1 de s’adjuger la victoire. Dans la troisième rencontre de la D1, Cazeau s’est imposé à Escanaffles (6-12).

AB Hérinnes 1 au pouvoir en D2

En D2, AB Hérinnes 1 a conforté sa place en prenant la mesure des Rouches Bourleux 2 sur leur bourloire. La première série donnait un bel avantage aux visiteurs (1-10). Ces derniers contenaient les assauts locaux dans la seconde manche (3-3) avant de gérer la fin de match pour un succès assez aisé (5-4). Léaucourt 3 se remettait de ses récents déboires. Et pourtant, son derby à Camargue 2 ne démarre pas bien (7-3), mais la réaction léaucourtoise renverse la situation après dix bouts (3-10). Les Camarguais ne s’en relèvent pas et concèdent également la dernière manche (4-6).

Il a fallu se montrer patient pour connaître le gagnant du duel entre Rouches Bourleux 3 et Pottes. D’ailleurs, la première série ne peut désigner de vainqueur (5-5). La seconde série est tout aussi avare en points et n’en procure qu’un seul aux locaux. Mais le réveil pottois est cinglant pour les Hérinnois qui s’inclinent en vue de la ligne finale (4-9). Sept points au troisième bout aident Concorde à gagner la série initiale (8-4). Mais AB Bailleul revient à un point après dix bouts. Sur leur lancée, les visiteurs prennent le meilleur en fin de lutte (2-6). Enfin, Flag s’est imposé difficilement contre AB Hérinnes 2 (5-3, 7-6 et 3-4).

Une semaine plus tôt, en journée de reprise, Dottignies 2 s’attendait à une chaude réception à Léaucourt 3. Malheureusement, le capitaine hérinnois était dans un jour sans, multipliant les mauvais choix stratégiques. Si les joueuses locales ont fait ce qu’elles ont pu face à des Dottigniens au top, elles n’ont pas évité un revers cinglant déjà dessiné dans la première série. Le derby ABH2-ABH1 a vu la logique du classement être respectée avec l’accélération soudaine de la "une" en seconde manche (1-9) et une belle réplique visitée insuffisante pour viser le succès final (7-2).

Le duel entre les Amis de la Boule de Bailleul et les Pottleux a donné lieu à de gros scores. Équilibrée en première manche (5-4), la rencontre s’emballe sans désigner encore de vainqueur final. Mais les Pottleux s’écroulent en fin de joute pour enregistrer un revers sévère dans les chiffres. Le scénario a été encore plus critique pour la Concorde à Blandain 2. Tout a été joué à sens unique sans réaction des Pottois (7-1, 5-2 et 8-0). Le derby entre Rouches Bourleux 2 et 3 a tourné en faveur des néophytes. Si six points au troisième bout offrent l’avance à la "trois" et six nouvelles unités au sixième bout accentuent les écarts, la "deux" sauve l’honneur, arrachant le nul dans la dernière série (5-5). Pottes accueillait Camargue 2 en guise de clôture de cette journée de reprise: un large succès des Pottois 20-9.