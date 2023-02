Greg, ça fait deux fois que vous jouez les pompiers de service (NDLR: après avoir déjà relayé Carmelo Cannetti). N’avez-vous pas loupé votre vocation ?

C’est marrant que vous posiez cette question parce que j’ai postulé dans le temps comme pompier à la ville de Tournai. Je me souviens encore être monté sur la grande échelle avec un vent à décorner les bœufs. Et je suis redescendu avec les yeux qui pleuraient. Je côtoie aussi des pompiers français supporters de Marseille, j’ai sans nul doute cette fonction dans le corps !

Quelle est votre réaction après ce qui s’est passé en semaine ?

Dans le timing, le club n’a pas été bon. La situation s’est passée samedi passé et il aurait alors fallu prendre une décision bien plus rapide, convoquer Jérémy mais le manager ne s’est même pas déplacé. Je m’entends bien avec Jérémy, les propos démesurés ont été prononcés sous le coup de la colère. Il a un caractère plus virulent que moi et c’est valable en match aussi… Maintenant, on a vu que le club a eu raison de lui donner du crédit après la mauvaise passe en début de saison. Se séparer d’un coach n’est pas forcément la solution.

Trouvez-vous la sanction disproportionnée ?

Je n’ai pas envie de réagir à ça, chacun à son interprétation ! À ce moment-ci de la saison avant un derby à Mons, une sanction financière me semblait plus appropriée. Toutefois, après le camouflet face à Aische l’an passé, une partie du comité ne voulait déjà plus conserver le coach.

Tournai aborde deux matchs essentiels si le club veut encore rêver au tour final. C’est le pire moment pour vivre la situation que nous connaissons ?

En fait, les propos tenus devant tout le monde ont été ceux de trop. Ce qui arrive est le résultat d’une accumulation. Certains remettaient les choix de Jérémy en cause ; par rapport à ce qui a pu se passer depuis le début de la saison, l’incident aura été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

La semaine ne risque-t-elle pas de peser lourd mentalement ?

Franchement, ce serait triste si les joueurs devaient jouer avec cette mentalité. Il faut toujours se défoncer. Jérémy s’est souvent plaint du manque de niaque. On verra ce soir si certains en ont dans le short ! Le plus beau cadeau qu’ils puissent offrir à Jérémy, c’est une victoire dans l’antre du grand favori… Beaucoup trouveraient logique que l’on perde, on ira pour gagner !

On dit que les joueurs sont très remontés…

Ils n’ont pas trop compris la décision et n’ont pas forcément été convaincus par les explications données. Leur révolte, c’est sur le terrain qu’ils doivent l’exprimer et montrer à la direction qu’elle a pris la mauvaise décision… Seule la vérité du terrain compte !

Mons a atomisé Manage… Ne craignez-vous pas ce scénario ?

Pas du tout ! Ma seule crainte, c’est que je n’ai vu les forces vives qu’une fois en semaine. Ensuite, de ne pas disposer de Brouckaert qui est suspendu, un gars d’expérience, un leader qui apporte énormément dans ce genre d’affrontement. Il faut arriver comme le font les adversaires chez nous: beau stade, belle affiche et désir de créer l’exploit. On a pris trois buts à l’aller, Cardon est meilleur buteur, l’Albert s’est renforcé. On peut y aller sans pression. Regardez OM-PSG: avec un gros cœur, on peut déplacer des montagnes !

Sur quoi allez-vous insister ?

Le mental. La volonté de faire le job. Ne rien donner à l’adversaire mais profiter d’une occasion. Si on devait perdre, ce n’est pas la fin du monde.