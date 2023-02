A la Real, Jérémy Cutaia offre un encadrement pro à ses portiers

Jérémy, pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour ceux qui vous découvrent ?

Je suis Liégeois de base. J’ai fait une petite carrière de gardien en P2, du côté de Franchimont. J’ai ensuite été en P3 luxembourgeoise. Pendant mes études en éducation physique, j’ai commencé à ressentir des douleurs dorsales. Au niveau des lombaires. Ce n’était plus possible de tout gérer. Je me suis donc tourné vers la formation. Dès 15 ans, j’ai débuté dans un club provincial. J’étais motivé par cela et j’ai commencé à passer mes diplômes. (NDLR: il passe actuellement le UEFA A pour les gardiens). J’ai ensuite été à l’Académie de formation du Standard de Liège. J’ai été actif chez les filles en Division 1 et chez les jeunes. Puis, j’ai eu la chance de trouver un boulot stable du côté de Tubize. J’ai donc dû déménager.

Comment arrivez-vous à la Real ?

Pour poursuivre ma licence UEFA, j’avais besoin d’un club actif en séries nationales. Je ne connaissais pas grand monde dans les alentours de Tubize. J’ai donc postulé dans différents clubs. Acren m’a répondu positivement. Et je ne regrette absolument pas. Je me plais vraiment ici. J’ai eu beaucoup de chance que Denis Dehaene m’accueille. Et je m’entends très bien avec les autres membres du staff que sont Jean-Luc Delanghe et Fabrice Milone.

Est-ce différent de travailler avec des adultes ?

Ce sont chaque fois des publics différents. Que ce soit les filles où tout était pro, les jeunes élites où c’était du chaque jour et maintenant. Les infrastructures sont différentes aussi de ce que j’ai connu en P2. Mais ce qui me plaît avant tout, c’est que j’apprends tous les jours.

Votre première expérience chez les adultes est aussi rendue particulière par la présence de Lucas Alexandre, gardien qui a la particularité d’être sourd.

Au départ, je ne cache pas que j’avais quelques appréhensions. Je me demandais si j’allais avoir les armes pour le faire performer. J’ai beaucoup réfléchi à cela. Mais avec le recul, je me rends compte que je ne pouvais pas tomber mieux. Avec Lucas, la communication se passe au mieux. Il lit sur les lèvres, on s’envoie des SMS, on débriefe plus sur les séances avant. On analyse aussi beaucoup sur vidéos. Et plus généralement, j’ai la chance d’avoir un super-quatuor de bosseurs avec Cyprien Herment, Ugo Giacomelli et Guillaume Bievez.

Justement, comment gère-t-on la situation quand il y a un vrai numéro 1 comme à Acren ?

Mon rôle, et celui du staff, c’est de donner de l’importance à chaque portier. Cela passe par des objectifs à remplir personnellement. J’y accorde beaucoup d’importance. Le but de notre quatuor, c’est de préparer au mieux celui qui joue le week-end. À ce niveau, on a beaucoup de chance avec Cyprien. Il ne vit certainement pas sa meilleure saison. Le poste de 2e gardien est souvent difficile. Mais il le remplit à merveille. Il aide Lucas au mieux et se tient prêt au cas où. Car une saison, cela peut être long avec les blessures et les suspensions. Je l’en félicite parce que j’ai connu des situations où le 2e portier n’acceptait pas du tout la concurrence.

On a constaté une particularité chez vous: celle de balader une longue perche derrière les buts lors de chaque rencontre…

Je filme l’ensemble des rencontres afin d’analyser cela après. Au début de ma carrière, je fonctionnais avec un pied de caméra à hauteur d’homme. Mais je ne voyais que jusqu’aux 16 mètres. Ce n’était pas suffisant. J’ai donc eu l’idée de créer ce trépied qui est très artisanal (rires). J’ai pris un support de baffle et un manche téléscopique qui sert logiquement à nettoyer les camions. Il peut monter jusqu’à 7 ou 8 mètres. Avec du gros papier collant, je viens y placer ma Go Pro. Grâce à cela, j’ai une bonne vision jusqu’au milieu de terrain. Cela me permet de voir les réactions en pertes de balle, le placement sur les centres… On en demande de plus en plus au gardien également. Il devient presque un joueur à part entière. Grâce à cette caméra, je peux aussi voir les réactions lors de la relance, le tempo des passes… Mais je n’oublie pas qu’un gardien est avant tout là pour ne pas prendre de buts.

Question piège justement: préférez-vous un 0-0 où votre gardien joue bien ou une victoire 4-3 avec une prestation moyenne ?

Si j’étais encore dans la formation, je dirai le 0-0. Car on regarde surtout à la performance et à la progression du gardien. Mais dans le foot des adultes, le résultat prime. Ce sont les victoires qui laissent le temps à un staff de travailler et de mettre en place ses idées. On l’a vu quand on a enchaîné sept défaites. C’était difficile parce qu’on ne parvient pas à comprendre les raisons de cette irrégularité. Toutefois, on rentre ici dans une période charnière. Les deux prochains matchs décideront de ce que l’on peut faire cette saison. Si on parvient à prendre des points, on sera parti et on pourra essayer de voir un peu plus haut. Mais on sait que ce sera dur face à des adversaires qui ont vraiment besoin de points.

On vous sent parfaitement intégré à la Real. Mais à 27 ans, quelles sont vos ambitions dans le foot ?

C’est difficile à dire. J’ai eu la chance de trouver une belle stabilité professionnelle. Je ne vais pas laisser tomber cela pour n’importe quoi. Le foot est un milieu tellement instable. Si je m’y investis autant, c’est surtout par passion. C’est aussi pour cela que je passe mes diplômes. J’ai ce besoin de m’améliorer et de me remettre en question. On verra dans le futur si cela me permet d’aller plus haut.