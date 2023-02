P4E: Enghien B entre dans le vif du sujet

Quatre équipes du Top 5 qui se rencontrent, ça annonce fameux, comme week-end ! "C’est sûr qu’en fonction des résultats de ces matches, on y verra plus clair dimanche soir. Soit on aura creusé un nouvel écart, soit tout sera resserré en vue du titre. Puis, on doit enchaîner avec un déplacement à Flobecq, où il n’est jamais facile de s’imposer." Voilà de quoi mettre en appétit les observateurs.

Le leader devra être attentif

En P4A, tout est dit pour le titre. Enfin presque ! Le week-end dernier, le faux pas de Molenbaix B à Obigies B a permis à Risquons-Tout d’augmenter au classement son avance. Avec dix unités de plus, si Molenbaix remporte son match d’alignement à Taintignies B, on voit mal comment le titre pourrait échapper aux hommes de Steve Herssens, T2 hurlu. "C haque week-end, on fait le boulot de notre côté et puis, on découvre les résultats souvent avec étonnement, surtout ceux de Molenbaix B. On a donc profité de la situation pour creuser à chaque fois un peu plus l’écart en tête du classement. Et on a ainsi quelques jokers d’avance sur nos poursuivants."

Ce dimanche, ses joueurs pourraient bien en utiliser un face à la redoutable formation rumoise qui a retrouvé toutes ses sensations depuis quelques semaines. En l’absence du T1 Anthony Lefebvre, Steve aura les pleins pouvoirs sur l’équipe. "Il ne faudra surtout pas se fier à notre victoire 0-4 de l’aller car ce ne sera pas la même équipe en face. Je me souviens, ils étaient déforcés mais depuis, ça va mieux pour eux avec le retour des éléments importants. On devra être attentif durant les nonante minutes car ils ne lâchent jamais rien. Ils sont présents dans les duels, efficaces sur les phases arrêtées. Honnêtement, ils sont capables de nous faire mal."

Dans la série 4B, le week-end devrait être assez calme pour les ténors. Malgré tout, le leader Taintignies devra se méfier de Risquons-Tout B, qui s’est repris ces dernières semaines et jouera sans pression. Avec Anvaing B dans le rétroviseur, les hommes de Sandy Lechantre ne peuvent pas se permettre de faux pas. On risque donc d’assister à une bien belle empoignade entre ces deux formations au jeu offensif.