P3A: Luingne B amorce le derby face à la Squadra sous pression

Et pour décrocher leur ticket pour jouer les prolongations en fin de championnat, il faudra réaliser un sans-faute, Béclers comptant une avance de sept points dans la course à la cinquième place ! "Mais tout le monde a bien conscience que ça sera compliqué, surtout au vu du calendrier qui nous attend encore lors des deux prochains mois et des trois unités perdues sur tapis vert contre Tournai B. Je reste néanmoins optimiste car je sens que le groupe est réceptif à mon discours, qu’on travaille bien et que tout le monde prend du plaisir lors de mes entraînements. Le plus important est de préparer la saison prochaine, de savoir sur qui nous pourrons encore compter. On fait actuellement le tour du noyau et nous le compléterons avec des jeunes et peut-être aussi quelques renforts extérieurs si besoin."

Le gardien Corentin Vroman, auteur d’une superbe saison, est par contre annoncé partant, avec la Squadra Mouscron voisine qui a annoncé la venue de cet élément prometteur quelques jours avant le derby. Du grain à moudre !

Rongy doit réagir

Dans le bas de classement, la bataille fait rage entre de très nombreuses équipes qui essaient toujours de se rassurer. Sept longueurs seulement séparent le septième du classement à Escanaffles, qui est actuel quinzième de la division. Autant dire que chaque point risque de compter en fin de saison ! Dans cette optique, le duel entre Havinnes et Rongy n’en sera que plus important. D’un côté, les Sang et Or viennent de signer deux victoires alors que les Diables rouges restent sur trois défaites qui font suite au bon bilan de sept sur neuf du début du mois de janvier. "N’allez pas croire que le soufflé est déjà retombé, nous explique le coach rongycien Donovan Delcourt. On paie actuellement au prix fort des erreurs individuelles alors qu’on a toujours autant de mal à trouver l’ouverture. Et dans le fond, nos dernières prestations n’ont pas toujours été brillantes mais on reste optimiste en se disant tous qu’avec du travail et un groupe pratiquement au complet, nous n’aurons pas besoin de nous motiver pour nous rendre à Havinnes. Dans l’état actuel des choses, les formations ont tellement besoin de points qu’un nul n’arrangerait personne. On s’attend donc à une rencontre particulièrement ouverte."

On retiendra enfin qu’Ellezelles accueillera Péruwelz B lors de l’affiche de cette vingt-deuxième journée, tandis que le leader esplechinois partira favori lors de son déplacement au FC Tournai B.