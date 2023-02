P2A: "Néchin et Estaimbourg en P1 ? Le rêve !"

Messieurs, peut-on parler de match décisif pour le titre ?

Philippe: Pourquoi pas ? Estaimbourg en pleine euphorie depuis pas mal de temps peut nous mettre à mal, surtout qu’on jouera sans gardien. Je ne m’inquiète pas outre mesure: le meilleur gardien du monde, c’est celui qui a la… meilleure défense devant lui.

Quentin: Pour nous, oui si on perd, mais sinon il reste pas mal de matches. Si on gagne, il faudra aussi compter sur quelques faux pas de Néchin.

Un nul à Wiers, une petite victoire contre la REAL B, la répétition n’a pas été rassurante…

Philippe: Je ne dirais pas ça. Wiers avec son bloc bas bien compact nous a posé des problèmes, même si les occasions n’ont pas été nombreuses. On s’en est procuré mais sans les transformer… À chacun de se remettre en question !

Quentin: On savait qu’on allait au-devant d’un duel difficile après le gain de la tranche et la qualif en Coupe contre Belœil. Notre gardien a été décisif, c’est appréciable ! Dans les têtes, ça ne suivait pas. Et chouette aussi pour Amaury (Taquet) et ses deux buts.

Six semaines d’invincibilité du côté de Néchin, le double pour Estaimbourg. Ça suffit pour en faire le favori de la rencontre ?

Philippe: Certainement, car on se heurtera à un opposant en pleine confiance, alors que de notre côté, malgré nos bons résultats, on a un manque de réussite, même si on essaie de la provoquer. Ce duel n’arrive pas forcément à un bon moment. Mais ce sera chouette !

Quentin: Je ne pense pas ! Néchin joue à domicile, a un gros noyau et on ne connaît pas le terrain. Au niveau supporters, ce sera du 50-50. Un chouette match en vue entre deux voisins qui se connaissent bien et s’apprécient.

Un match si particulier se prépare-t-il différemment ?

Philippe: Euh… On a donné congé mardi aux joueurs vu la Saint-Valentin. Et on espère en être récompensé…

Quentin: On adapte très peu nos séances selon l’adversaire mais, cette semaine-ci, les entraînements seront costauds.

1-2 pour Néchin au match aller. Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Philippe: On voulait le plus la victoire, on a gagné en profitant de nos temps forts, au contraire de notre voisin qui va se présenter avec une machine bien huilée, un véritable rouleau compresseur.

Quentin: L’équipe a évolué, elle a pris confiance, c’est ce qui manquait. Les attaquants se connaissent mieux, la cohésion et l’esprit d’équipe font la différence. Venez le voir à la buvette… Le travail de Corentin (Douterlungne), que l’on a de la chance d’avoir, fait merveille… J’ajoute l’expérience.

Que craint-on particulièrement chez l’adversaire ?

Philippe: Les phases arrêtées avec Maxence Delval et un Dubrulle en pleine forme. Un esprit offensif qui travaille pour le collectif.

Quentin: Le terrain. Les individualités capables d’un exploit à tout moment. Un impact qui avait gêné nos jeunes à l’aller, même si ce ne sera plus le cas ici. On peut battre tout le monde, eux aussi.

Néchin et Estaimbourg en P1: ça vous évoquerait quoi ?

Philippe: Ce serait un rêve, formidable pour toute l’entité et mérité pour des gens à fond derrière leurs couleurs.

Quentin: Un déplacement très court (NDLR: il est mort de rire). Je signe à deux mains. Avec son équipe, Néchin est déjà OK pour la P1. De notre côté, on en est loin mais on fera tout pour en être !

Comment concevez-vous votre rôle de T2 ?

Philippe: Je prends du recul par rapport aux décisions de Giovanni, même si on discute. Le dernier mot lui revient. Quentin: On forme un vrai groupe dans lequel on peut parler de tout. Ma seule spécificité par rapport à Corentin est de pouvoir expliquer à un joueur déçu d’une décision pourquoi elle a été prise. Et encore, car le coach est absolument ouvert à la discussion. Ce qui est chouette, c’est qu’il est très proche du groupe – il sert à la buvette le jeudi soir et ferme la boutique – tout en étant tactiquement fort… Un Romain Descarpentrie afin de remplacer Desmazières, c’est un coup dans le mille !

Une petite anecdote sur votre T1 pour mettre l’ambiance…

Philippe: Si je vous dis "Taintignies", ça vous suffit ? Pour le reste, le projet de Néchin m’intéresse et quand on peut discuter, ça permet d’avancer.

Quentin: Il met sa bouteille d’eau dans le coin du rectangle réservé aux coachs. Pour lui qui aime tout contrôler, j’ai adoré son absence contre Enghien. Il avait tout prévu, il ne devait pas y avoir match. Geoffrey Coudou lui a envoyé des SMS disant que l’adversaire menait 0-3 dès la 15e, il était vert (NDLR: c’est le cas de le dire ; Enghien devait gagner 11-0). Il avait dit aussi que s’il prenait un carton, il mettait un bac. Contre Belœil, il en a pris trois. On est en déficit de deux mais on le pardonne car après le gain de la tranche, il nous a mis un fût ! Mais on va bien sûr lui réclamer !