Le combat était inégal entre les voisins

Il n’y a pas eu de miracle dans la soirée de ce jeudi dans les eaux mouscronnoises qui accueillaient, pour la seconde fois de la saison, le derby entre Tournai et Mouscron, les clubs ayant eu le bon goût de s’arranger afin que le premier cité reçoive le second dans le bassin hurlu pour plus de convivialité.

Encore un peu plus amoindri que lors de son duel quinze jours plus tôt face à La Louvière en raison de l’absence de Hirbek sur blessure, le CNT n’a pas été en mesure d’inquiéter un RDM qui a rapidement fait comprendre à son voisin qu’il n’avait rien à espérer de ce duel à domicile sur le papier mais joué en déplacement dans les faits. Croquet, par deux fois, Zaoui et Quoirez mettaient ainsi leurs Dauphins sur orbite alors que le seul Keunebrock trompait la vigilance de Lepoint de l’autre côté de la piscine (1-4).

L’écart entre les équipes s’accentuait toujours lors du second thème. Les buts de Leseney et d’Alex Kubat tenaient péniblement la comparaison avec les six roses plantées par les troupes de Gabo Gallovich, Quoirez et Naumchyk arrosant notamment chacun Delaby à deux reprises (3-10).

Le jeune kop hurlu avait beau continuer à tambouriner en cadence, la rencontre en elle-même perdait en rythme. Et le public ne devait parfois son réveil qu’à de très jolies gestes, comme celui de Keunebrock qui, entre deux parties de touché-coulé avec ses chiens de garde, faisait trembler les filets de son ex-coéquipier Lepoint. Mais les étincelles du pivot tournaisien étaient vite éteintes par les pompiers de service du RDM, Naumchyk, Quoirez et Croquet en tête.

La dernière ligne droite était encore visiteuse, le RDM prenant plaisir à ne pas laisser le gain d’une période à son CNT de voisin, et cela malgré la réussite à distance retrouvée de Justin Kubat. Mouscron y allait gaiement pour s’assurer d’une nouvelle victoire qui le conforte plus que jamais tout en haut de la Superligue.