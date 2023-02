La Hurlue Satheen Decraene ramène huit médailles du championnat FFBN

Au niveau "performance" on doit se satisfaire d’un "bon niveau" à défaut de trouver des améliorations de chronos. Tout comme pour les Championnats Open, on doit appliquer la règle des "étrangers" car ceux-ci ne peuvent obtenir le "titre" francophone mais reçoivent la médaille appropriée sur le podium.

Le Cercle Royal de Tournai avait engagé 12 participants pour 44 départs individuels et deux relais féminins. Les Tournaisiens obtiennent 2 titres grâce à Nathalie Nicolas sur le 100 mètres brasse des 10 ans et Maélie Prioux sur le 100 mètres brasse des 13 ans. La Française Eloïse Conte reçoit la médaille d’or sur le 200 mètres dos des 13 ans. On recense aussi deux secondes places pour Maéla Prioux et Eloïse Conte ainsi que trois médailles de bronze pour Noa Braem, Eloïse Conte et le relais 4 x 100 mètres quatre nages des 13-14 ans. À cela, il faut ajouter 11 places dans le Tops 5.

Les Espadons Cominois disposaient de 5 nageurs pour 28 départs individuels. Ils récoltent un titre grâce à Wayne Delamotte sur le 100 mètres brasse des 13 ans, 5 deuxièmes places pour Jonas Remmerie, Noa Braem, Eloïse Conte, Naël Emora et Wayne Delamotte et sans oublier les 3 médailles de bronze de Noa Braem (2) et Wayne Delamotte. Il faut ajouter à ce bilan sept Tops 5.

Les Espadons Leuze Natation ne présentaient que deux nageurs pour sept départs individuels. Les deux gamines ne décrochent aucun titre mais une 6e place pour Julie Michels sur le 200 mètres brasse des 12 ans et une 9e pour Zoélie Boutry sur le 200 mètres brasse des 14 ans. Espérons de meilleurs résultats pour les compétitions à venir.

Enfin, le Royal Dauphins Mouscronnois alignait dix nageurs pour 43 départs individuels. Les Hurlus remportent un titre grâce à Satheen Decraene sur le 200 mètres brasse des 14 ans mais aussi une première place pour Gautier Sobrie sur le 3 000 mètres nage libre des 14-15 ans. Les sept médailles d’argent sont obtenues par Satheen Decraene (4), Gautier Sobrie (2) et 1 pour Jonas Remmerie. Pour les troisièmes places, on trouve Naël Emara (3), Satheen Decraene (3) et Sioban Decraene (1). On n’oublie pas également les 17 Top 5 obtenus par les protégés d’Horatiu Droc.