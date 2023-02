Coupe du Hainaut: elles veulent valider leur billet pour la finale

Herseaux – La Louvière B (sam. 15 h)

Sorti du week-end précédent avec un succès 3-0 face à Gosselies, ce qui conforte sa quatrième place en P1, Herseaux aborde sa demi-finale de Coupe avec confiance mais aussi méfiance car La Louvière B a beau être une P3 – leader de la série B ! –, ce sera costaud. "Mon groupe se porte bien, même si on a perdu récemment notre capitaine qui s’est fait les croisés contre Morlanwelz, explique le coach Cédric Lacroix. On a hâte d’être à samedi pour jouer notre deuxième demi-finale de Coupe d’affilée. On va tout mettre en œuvre pour aller en finale cette fois-ci. Sur un match, tout est possible mais la perspective de disputer la rencontre décisive pour remporter le trophée nous motive beaucoup. On va donner le maximum en se doutant toutefois que La Louvière risque de renforcer un peu son équipe B avec des A qui occupent la deuxième place en P1. Mais voilà, on fera avec, en sachant que les Louves ont l’habitude de jouer sur synthétique. Sur herbe, chez nous, ce sera moins évident pour elles ! On est dans une bonne phase. Samedi passé, en championnat, on a sorti une première mi-temps catastrophique face à Gosselies, ce qui a valu au groupe un gros coup de gueule à la pause, mais ensuite, on a montré à notre adversaire qu’on était bien supérieur à lui et, surtout, que notre succès 0-1 en quarts de finale de la Coupe fin janvier confirmé sur tapis vert était juste." Cette rencontre avait été arrêtée un peu avant le coup de sifflet final et avait dès lors dû être traitée par le comité provincial.

Pays Vert – Mouscron (sam. 16 h)

Dans l’autre demie, le Pays Vert recevra Mouscron pour un duel entre P1 qui promet et sent la double revanche. Il y a an, les Athoises avaient éliminé les Hurlues ; il y a quatre mois, les premières citées avaient battu les secondes 2-0 en championnat ! L’avantage du terrain fait que les locales partent légèrement favorites. "Les filles se portent bien et on a eu la chance de jouer un amical ce dernier week-end (NDLR: Ath n’était pas actif en P1, comme Mouscron d’ailleurs) , même en effectif réduit. Il le sera encore ce samedi car des joueuses travaillent, d’autres sont au ski. Mais on reste serein, on est tenant du titre, on a envie de le défendre, même si on avoue que la situation actuelle nous pousse à privilégier le championnat et la montée en nationale, confie Jibé Yakassongo, un coach qui a retenu les leçons de la saison précédente. Car courir après plusieurs lièvres, c’est le risque de n’en attraper aucun ! Pour cette demi-finale, on ne se met donc pas de pression. Si on passe, c’est bien ! Si pas, le championnat, vu notre leadership, reste notre priorité ! Cette saison-ci, lors de notre succès, on avait pu se rendre compte de très grosses qualités footballistiques du Stade. On avait réussi à émerger en étant efficaces sur nos occasions et en gérant bien la partie."

Pour Jibé, jouer Mouscron reste un "truc spécial" ! "Tout le monde connaît l’histoire qui me lie en tant que joueur à l’Excel et au Futurosport. Pour moi, il a toujours été question d’essayer de redonner à ce centre de formation un peu de ce qu’il a pu me donner par le passé. En me confiant son équipe première, le Pays Vert m’a donné l’occasion de découvrir le foot féminin qui a besoin de toute la lumière possible et qui a surtout besoin que toutes les personnes qui gravitent autour soient solidaires pour l’amener le plus loin possible. Mouscron m’a un moment proposé une équipe de garçons mais, officiant déjà en jeunes ailleurs, j’avais refusé tout en laissant la porte ouverte pour une équipe de jeunes filles. Je m’occupe donc des U13 du Stade Mouscronnois qui ont gagné ce dernier week-end d’ailleurs (NDLR: face à Luingne, en derby) . C’est sympa car je sens beaucoup de motivation chez ces gamines qui jouent actuellement au foot à huit mais évolueront à onze pour certaines dès l’an prochain, qui posent ainsi beaucoup de questions sur le foot adultes et qui aspirent à devenir un jour des Red Flames. C’est réellement très agréable de pouvoir leur apporter des réponses car je m’appuie sur mon expérience."