Brunehaut: l’importance de garder la tête

Ce vendredi soir, la Squadra aurait dû se rendre à Herentals pour une rencontre face au cinquième classé avec la possibilité de se relancer dans une course aux play-off qui est toutefois devenue incertaine. Mais les Bleus s’y déplaceront une autre fois, sûrement en semaine, le duel ayant été reporté à la demande du club local. "On a été averti en début de semaine, note Nicolas Greco, le coach de la Squadra. Herentals n’a pas sa salle en raison d’une compétition de judo. On a l’impression que ce club nous fait le même coup que celui fait par Hasselt il y a peu. Le match sera replacé un mercredi soir. Loin d’être idéal, bien sûr, pour nos gamins de 16-17 ans qui ont école et rentrent alors du déplacement à 3 heures du matin. C’est gênant d’un côté et le fait qu’on n’ait pas à jouer ce vendredi m’arrange un peu car j’avais trois blessés certains: Adriano Greco qui a une côte cassée, Abel Ferreira qui a une entorse à la cheville et Antony Six qui est touché au genou ; le match contre Eisden de la semaine passée a fait des dégâts."