Tournai privé de son objectif principal, Frasnes peut assurer son maintien contre Saint-Ghislain

Il y a d’abord eu la joie de battre Bruges à la maison dimanche (17-10). "D’autant que cela faisait quelques semaines que l’on n’avait plus gagné au Jules Hossey, se réjouit Julien Debuchy. Qui plus est, notre adversaire mérite mieux que son classement actuel (avant-dernier). S’ils étaient toujours en nombre pour leurs deux équipes (et ainsi éviter les sanctions), les Brugeois joueraient facilement le haut de tableau. Je suis donc heureux du succès, même si on a parfois plus joué avec le cœur que la tête. En première mi-temps, on a souvent commis la petite erreur qui nous a empêchés de conclure une action. Une touche de trop, un en-avant… Par contre, on a eu une belle réaction durant le second acte. C’est une victoire dans la douleur mais c’est une victoire ! On peut même avoir un petit regret de ne pas l’avoir bonifié avec le bonus offensif. Il nous a manqué un essai".

Le Top 4 malgré tout

Mais ensuite, les représentants de la cité de Clovis ont connu la douche froide. Depuis l’entame de la saison, ils clament haut et fort qu’ils visent les play off, et donc in fine le Top 4. Mais en début de semaine, on a appris que ces prolongations étaient purement supprimées… "Plusieurs clubs ont porté plainte contre la Fédération car le système de play off n’était pas inscrit dans le règlement publié sur le site de la Fédé… Comme elle est en partie en faute, elle leur a donné raison. On revient donc à une saison “classique” en N2 et N3. Avec un champion qui monte et un barragiste… C’est vraiment râlant. C’est même un manque de respect de la part des plaintifs par rapport à tous les autres clubs qui donnent tout pour se qualifier depuis des mois… Pour nous, par exemple, cela pouvait être la cerise sur le gâteau et un beau match de gala. Mais tout tombe à l’eau à cause de certains… C’est d’autant plus pestant que cela tombe au début de deuxième tour… Cela risque de plomber la fin de saison de quelques équipes ".

Il faudra donc trouver un nouvel objectif au TRC afin que la fin d’année ne ressemble pas à un long chemin de croix. Le maintien étant acquis. "On est compétiteur. On veut donc aller chercher ce Top 4 (NDLR: à dix points mais avec une rencontre de plus à jouer). Depuis le départ de Simon Degand, on a commencé une nouvelle aventure avec Charles Mullier et Eddy Denis. C’est gai à vivre. On se motive donc avec cela. Tout en se disant qu’il nous reste encore quelques beaux déplacements à vivre". Cela débute au ROC dès dimanche. En espérant que le gel ne vienne pas remettre le match une nouvelle fois.

La saison des Frasnois n’est pas celle espérée. Le manque de constance et de présence n’a pas permis aux Collinards d’atteindre, jusqu’ici, l’objectif de finir dans le Top 4 voire mieux. Pire les troupes de Cédric Bleus se sont même retrouvées engluées dans la lutte pour le maintien. Heureusement, la victoire contre Nivelles, à la fin du mois de janvier, a déjà donné de l’air aux Roses et Verts. La (trop lourde) défaite contre Mons était prévisible. Mais les Fourmis se sont parfaitement repris dimanche dernier en battant La Hulpe sur la marque de 21-17. Si les Frasnois parviennent à enchaîner lors de leur déplacement à Saint-Ghislain (le 26 février à 15 h), on pourra alors dire qu’ils sont sauvés !