Moen n’est qu’à un match de la finale de Coupe

Un 3e duel pour les frères Leyder

Un étage plus bas, Ploegsteert a aussi fait ma bonne affaire en battant Proven. Les ouailles de Mathieu Vermeire sont rentrées dans le Top 5 tant désiré par le coach. La belle récompense après un début d’année presque parfait pour eux.

Enfin, on termine par la P1. Face à la lanterne rouge, Jabbeke, Moen n’a pas fait dans le détail: 5-1 ! Ce huitième succès de la saison rapproche doucement les protégés de Greg Vandenbulcke du maintien. Dimanche, à 15 h, ils seront les seuls en action dans le cadre des demi-finales de la Coupe de Flandre occidentale. Les Jaunes et Noirs se déplaceront chez un adversaire qu’ils connaissent très bien: le White Star Lauwe. En championnat, on en est à une victoire partout. Qui prendra la belle et donc la qualification pour la finale ? Ce sera aussi un nouvel affrontement entre les frères Leyder, Jimmy et Nathan. On en connaît déjà deux qui seront surmotivés !