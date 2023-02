Le Court 17 a su prendre la balle au bond

Le prochain tournoi était complet en… six minutes

Dans notre Wallonie picarde, la demande est toujours plus grande, mais l’offre, en termes de tournois du moins, ne suit pas toujours comme il se doit. "Raison pour laquelle on va multiplier les compétitions au Court 17, intervient l’ancien pelotari. Pour le moment, sept tournois sont déjà inscrits au calendrier 2023, mais nous allons sûrement en ajouter d’autres. Je ne juge pas ce qui se fait ailleurs, mais il est certain que le relatif manque de compétitions est un souci sur lequel la fédé devra se pencher. Car il y a des déçus."

Une seule catégorie était organisée la semaine passée au Court 17: le messieurs 100 ! "En 24 heures, ce tournoi affichait complet, reprend Benjamin Cornet, le juge-arbitre local. Et encore, ça aurait pu aller beaucoup plus vite… Nous sommes en tout début de saison et beaucoup de joueurs n’étaient pas encore en ordre d’affiliation quand nous avons ouvert les inscriptions. Sans quoi, les 64 places seraient parties en quelques heures à peine, voire moins. La preuve: les inscriptions pour notre tournoi de messieurs 200, qui est programmé en mars, ne sont restées ouvertes que… six minutes ! Comme en messieurs 100 cette dernière semaine, les joueurs désireux de participer mais qui ne pourront pas le faire se compteront par dizaines."

Dix-huit équipes sont inscrites en interclubs

Ceux qui ont pu jouer se savent chanceux, surtout qu’il est très important de se jauger alors que les interclubs arrivent à grands pas. "Ils commenceront à la mi-mars, nous précise Guillaume Dumoulin. Nous inscrirons un total de 18 équipes, pour 11 en 2022, dont une messieurs 700 et une dames 500. Là aussi, nous faisons tout pour répondre à la forte demande, et je souhaite déjà bonne chance à la fédé pour l’élaboration des calendriers."

Nul doute que la grande majorité de ces 18 formations seront très ambitieuses. Car Dumoulin aime bien faire rimer quantité avec qualité… C’est donc avec satisfaction qu’il a accueilli le verdict de son premier tournoi 2023, qui a vu deux "Courtisans" s’imposer. "C’était pourtant notre premier tournoi, racontent en chœur Romain Demasy et Frédéric Henrard. Nous avons pris goût à cette discipline sur les terrains de Vaulx et Kain, où nous nous entraînions régulièrement, mais avons choisi de nous affilier ici, au Court 17. Nous avons hésité, mais sommes satisfaits de notre choix. Et comment ne pas l’être, quand on voit tout ce qui est mis sur pied ici ?" De là à faire du Court 17 un favori pour les interclubs en messieurs 100, il n’y a qu’un pas qu’on peut presque déjà franchir.