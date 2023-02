Disponibilité de bassin et déplacement moins long obligent, les Tournaisiens de Sam Gomez recevront ce jeudi soir les Mouscronnois de Gabo Gallovich à la piscine de… Mouscron. Entre un sixième classé qui sort d’un revers convaincant à La Louvière et un premier qui vient de couler méchamment une même La Louvière, la manche retour du derby sera-t-elle plus serrée que le 12-6 de l’aller signé par le RDM sur le CNT ? Réponse avec le Hurlu Maxime Desloovere et le Tournaisien Hector Droulez qui se connaissent pour avoir évolué en sélections nationales d’âge.

Messieurs, une petite présentation s’impose: dites-nous tout sur vous !

Maxime: J’ai 19 ans et suis des études d’ingénieur de gestion à Courtrai. Au niveau du polo, j’ai fait toutes mes classes à Mouscron, ma ville.

Hector: J’ai 18 ans, je suis en formation en alternance peinture. Et le polo, c’est Tournai depuis une dizaine d’années, hormis un an à Tourcoing.

Comment en vient-on à jouer au polo ?

Maxime: Après avoir fait du foot, j’ai commencé à 9 ans le water-polo que j’ai combiné durant plusieurs années avec le tennis. Mais à 14 ans, il a fallu faire un choix et comme je me sentais comme chez moi au RDM…

Hector: Je joue au polo depuis mes 6 ans. Et je n’ai pas eu le choix du club. Quand on s’appelle Droulez, on se doit de jouer à Tournai. Tout petit, j’étais au bord des bassins, c’est tout naturellement que j’ai donc joué au polo.

Vous voyez-vous un jour évoluer sous le bonnet du club voisin ?

Maxime: Je me vois mal partir pour un autre club, surtout Tournai qui est le "voisin rival" depuis toujours.

Hector: Idem, c’est impossible ! Aller à Mouscron, non, jamais de la vie !

Quel souvenir gardez-vous du derby disputé en octobre dernier ?

Maxime: La victoire ne se discutait pas trop même si on n’a pas su s’exprimer à 100%. On n’a pas montré tout ce qu’on sait faire. Mais j’en garde un très bon souvenir car c’est l’une des premières fois où j’ai pu vraiment me montrer en équipe fanion, et en derby face à Tournai en plus. J’avais marqué trois buts à Nolan Carrez ce soir-là.

Hector: Même si l’on avait pas mal joué, on s’est incliné avec pas mal de buts dans la vue. On avait pourtant su tenir la comparaison durant l’une ou l’autre période (NDLR: les deuxième, achevée sur un score de 2-2, et troisième gagnée 0-1) mais six goals inscrits sur tout un match, c’était trop peu ! C’est notre gros souci cette saison. On joue bien mais on rate trop à des moments clés des matches, ce qui fait qu’on se met en difficulté et qu’on les perd.

La différence entre Mouscron et Tournai se situe là, non ? Dans un camp, le danger vient de partout ; dans l’autre, c’est quand même bien moins évident…

Maxime: On ne doit pas se voiler la face, on a un noyau très complet, normal vu nos objectifs élevés ! La motivation fait aussi beaucoup. On est un groupe soudé qui désire effacer la déception de la saison blanche connue l’an dernier. Peut-être qu’à Tournai, il y a une petite perte de motivation par rapport à la défunte saison où c’était sa force. Le fait d’être privé de sa piscine doit jouer. On a aussi connu cela la saison dernière ; c’est dur à gérer !

Hector: Au RDM, quand un joueur a moins de réussite, il y en a toujours un autre qui prendra le relais. Chez nous, c’est moins simple, surtout dernièrement vu l’effectif qui s’est réduit avec le départ des Français (NDLR: le gardien Carrez et les jeunes recrues Baouche et Boussard). On a parfois encore peur de prendre ses responsabilités. Moi en premier même si ça va mieux car j’ai bien plus de temps de jeu. Mais il est certain qu’on se doit de faire mieux en osant beaucoup plus.

Hasard du calendrier, le dernier adversaire affronté par vos clubs est La Louvière: large succès 14-6 pour Mouscron, court revers 10-9 pour Tournai !

Maxime: Si on a marqué les esprits en maîtrisant bien les Loups, je retiens le score de Tournai face à cette équipe louviéroise qui vise le titre. Ça doit inspirer du respect et de la prudence. Ça reste en outre un derby avec des surprises qui restent possibles. On ne doit pas sous-estimer le CNT. Si on est plus fort, il faut montrer qu’on l’est en sortant le plus beau polo possible ; c’est aussi une forme de respect !

Hector: C’était un peu inespéré cette défaite d’un but mais on a montré que lorsqu’on le voulait, même déforcé, on pouvait être redoutable. On a mené à plusieurs reprises dans ce match et si on y avait plus cru, je pense que l’on aurait pu faire mieux car, en défense, on était vraiment pas mal du tout.

Mouscron n’en reste pas moins de nouveau l’ultra favori du derby…

Maxime: Bien sûr ! Mais il est aussi toujours plus facile d’arriver en se disant qu’on n’a rien à perdre et qu’on est là pour créer une belle surprise.

Hector: C’est évident ! En tout début de saison, il y aurait encore eu un petit doute mais là, Mouscron sort d’une démonstration face à La Louvière et nous, on sera affaibli vu la blessure au doigt de Sidhoum et l’incertitude autour d’Hirbek, touché au dos.

En septembre, l’objectif mouscronnois était le doublé coupe-championnat, celui de Tournai les play-off ! Mais qu’en est-il aujourd’hui ?

Maxime: C’est toujours le cas et notre situation est avantageuse même si Anvers et Malines sont encore à jouer en phase classique et s’il y aura aussi les play-off à bien négocier. Mais oui, on veut le championnat et la coupe !

Hector: On se voulait optimiste en début de saison malgré le fait de devoir se priver de notre piscine, vu notre fin d’exercice précédent avec tous les gros bras accrochés chez nous. On a perdu des joueurs, et pas des moindres, on continue à se battre mais ce n’est pas évident. On est un peu frustré de ne pas amener de la continuité en termes de résultats à ce qui a été fait la saison dernière. Les play-off restent néanmoins accessibles, Anvers n’étant qu’à trois points mais ce sera assez compliqué malgré tout.