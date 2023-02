Don Bosco échoue en huitième de finale de la Coupe de Belgique

Après leur victoire en Coupe de Belgique contre Rooigem, Don Bosco devait affronter ce vendredi, en huitième de finale, l’équipe de Vedrinamur. "Les Namurois ne sont pas venus avec leur premier joueur série A, mais avec trois B0. Nous les avions battus chez eux et nous avions fait un nul face à eux en l’absence de Frédéric Bouckenooghe. On s’est donc dit qu’on avait de bonnes chances de gagner", raconte Julien Renard, membre de l’équipe et président du club tournaisien.