Alain Dhollander revient sur la belle saison du REBC Templeuve: "La cohésion est notre point fort"

"Les performances que je signe ces dernières semaines ne sont pas les miennes mais celles de l’équipe, clame le big man découvert il y a une douzaine d’années du côté de l’ASTEK. Ce ne sont pas des paroles en l’air. D’ailleurs, des mecs comme Guyot, Chantry ou Malice, qui revient très fort, peuvent aussi prendre feu à tout moment. Mieux, chacun connaît sa partition sur le bout des doigts et joue son rôle à la perfection, c’est ce qui nous permet d’être encore dans la course au titre après dix-sept journées. En cinq années ici – il est vrai marquées par deux saisons annulées – je n’avais encore jamais connu ça. Lorsque j’ai accepté l’invitation de l’Essor, l’ambition était clairement de remonter en P1 à court terme, et c’est ce qui m’a motivé. Mais malgré la nomination d’un très bon entraîneur en la personne d’Alex De Witte, et l’arrivée de nombreux joueurs de talent comme Tavernier, Dubois ou Legrand pour ne citer qu’eux, nous n’avons jamais réellement répondu aux attentes. Notre manque de présence en semaine entraînait forcément un manque de cohésion et notre jeu reposait trop sur les individualités. C’est tout le contraire cette saison. Benjamin Vanhoutte est parvenu à former un groupe, mais pas seulement. Il a installé une vraie philosophie de jeu et cela se ressent sur le terrain. L’équipe démontre une vraie solidarité et dans les deux moitiés de terrain, on joue les uns pour les autres, sans tirer la couverture à soi. Cela débouche automatiquement sur de bons résultats."

"Mon appétit est encore féroce"

Dans ce championnat passionnant où quatre formations ont une longueur d’avance dans la quête du sacre, l’expérience et la rage de vaincre d’un Alain Dhollander ne seront pas superflues. Lors de ses belles années kainoises, l’intérieur avait fortement contribué à plusieurs montées. "Champions en P3 en 2013, nous avions accédé à la P1 deux ans plus tard si je me souviens bien. J’ai aussi malheureusement connu une grosse opération aux ligaments croisés après chaque ascension. Pourtant, à 35 ans, je me sens plus motivé que jamais et nous voir en embuscade derrière le leader décuple mon ambition. D’une part, j’ai envie de prouver que les vieux briscards que nous sommes en ont encore dans le ventre, et d’autre part, je veux rendre au club ce qu’il nous donne. On sent vraiment tout le monde derrière et avec nous. Puis mon appétit est encore féroce, une nouvelle saison en P1 ne serait pas pour me déplaire."

Il ne laisse personne indifférent dans une salle de basket. Avec son gabarit de déménageur, et fort de ses performances, physiques mais aussi techniques, Alain Dhollander marque chaque rencontre de son empreinte. Ses coups de gueule sont également légendaires. "Je peux difficilement masquer mon caractère sanguin sur un terrain. Autant je peux accepter la défaite quand l’équipe joue bien et finit par s’incliner face à un adversaire supérieur, autant je ne supporte pas qu’on ne donne pas le meilleur de la première à la dernière minute. Je suis dur et exigeant avec moi-même, et aussi parfois avec les autres. Il m’arrive ainsi de péter un câble sur mes équipiers, puis de venir distribuer les bisous cinq minutes plus tard en me faisant tout petit pour adresser mes excuses les plus plates. C’est dans ma nature." Si l’Essor réalise un truc, ne serait-ce qu’en accrochant un podium, Benjamin Vanhoutte et sa bande de potes seront les premiers à lui pardonner ses quelques excès.