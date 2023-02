P4A: Obigies B s’offre un bonus avant à Saint-Jean

Rumes déroule après le repos

Les ouailles de Sébastien Dangleterre surfent sur une bonne vague. Le revers subi face à Saint-Jean fin janvier a été vite oublié et depuis, ils ont enchaîné avec deux victoires. Face aux Leuzois, ils ont d’abord partagé les échanges avant de passer à la vitesse supérieure en seconde période, inscrivant huit buts. "Tout avait mal débuté puisqu’on se tire une balle dans le pied avec le 0-1 pris après une minute de jeu sur un autogoal. Heureusement, on s’est relancé. Malgré tout, Leuze a continué à s’accrocher tout au long d’une première période qui s’est mal terminée pour eux car ils ont eu une exclusion tout à fait évitable. En supériorité, on a fait la différence plus facilement, surtout dans le dernier quart d’heure."

De quoi se mettre en confiance avant d’aller au Risquons-Tout, un leader qui vient de prendre le large en tête de la série. "On est déterminé à aller faire un bon résultat là-bas. Il faut y aller avec de l’ambition car c’est le genre de match qu’on va devoir jouer lors du tour final où il faudra être présent tout au long des 90 minutes. On doit s’habituer à ces rendez-vous difficiles."

Dans le même temps, Velaines B a tenu en échec Estaimbourg B, le troisième. Un bon partage que les hommes de Mickaël Debailleul ont arraché en fin de rencontre. "Une partie agréable face à une équipe qui pratique du beau jeu, ce qui nous convient mieux. On a eu un creux au début de la seconde mi-temps mais on s’est battu pour accrocher ce beau point. On sait que ce ne sera pas facile mais on va tout de même tenter de jouer notre chance lors de cette dernière tranche. Ça permettra de garder de la motivation jusqu’à la fin."