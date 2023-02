P3B: Estaimpuis bat le leader, forfait cellois

C’est ce que l’on appelle des trajectoires diamétralement opposées: alors qu’Estaimpuis n’en finit plus de gagner et s’est carrément offert le scalp de Colfontaine samedi soir, le Blue Gold dégringole à une vitesse vertigineuse et la course au maintien s’en trouve particulièrement relancée. Le BCJS dépasse ainsi des Cellois pour qui ce forfait incompréhensible contre Frameries pourrait coûter très cher au décompte final. Plus admirable encore, les Sang et or alignaient ce week-end huit U21 sur onze noms couchés sur la feuille. "Un véritable groupe s’est créé, au sein duquel tout le monde bosse pour tout le monde. C’est tout bonnement fantastique. Mes gars ont livré un match plein collectivement des deux côtés du terrain, et nous avons achevé la rencontre avec cinq juniors sur le parquet ", se félicitait le coach estaimpuisien. Sorti pour cinq fautes, le capitaine du leader Simon Volpato (23 points) n’a pu éviter la seconde défaite des siens, tandis que Soudant (18) et E. Vanhoutte (21) se mettaient en évidence dans les rangs locaux.