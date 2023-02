P3A: Mouscron garde un œil sur la tranche

Offensivement, Mouscron retrouve aussi des couleurs ces derniers temps. "Depuis le retour de Nathan Quique, Killian Brouillard est moins isolé alors que le renfort d’Adriano Greco, qui nous a bien aidés pendant trois semaines avant de se blesser au futsal, a été très précieux. Avec toutes les blessures depuis le début de saison, l’expérience d’Adriano a fait du bien même s’il ne devait pas jouer cette saison. On espère avoir mangé notre pain noir et pouvoir finir la saison de belle façon."

La suite passe par un derby attendu à Luingne… "C’est une équipe en pleine restructuration avec des jeunes qui ont envie de se montrer. On s’attend à un très chouette match, aussi beau qu’à l’aller. Ensuite, on continuera à travailler pour arriver en forme pour le tour final. Même si on ne sait pas encore dans quelle série on évoluera la saison prochaine, on prépara activement l’avenir, sondant les joueurs et cherchant les éventuels renforts qui pourraient nous aider à progresser."

Mobilisation à Pommerœul

Dans une série B où Casteau ne compte plus qu’un point d’avance en tête, l’équipe de Pommerœul poursuit son petit bonhomme de chemin loin de la zone rouge mais en gardant aussi un œil sur le tour final. "On était toujours concerné par le gain de la deuxième tranche jusqu’à la dernière journée alors pourquoi pas espérer créer la surprise lors de la troisième ? On ne se met pas la pression et on prend le championnat match par match avec sérieux, à l’image de notre victoire contre Chièvres, très certainement méritée même si on a des regrets de ne pas avoir tué le match après avoir largement dominé la première mi-temps, commente le coach Benoît Brasseur qui se méfie du prochain déplacement à Belœil B. Ce sera peut-être plus compliqué, la lanterne rouge évoluera sur le terrain de Basècles, histoire de préserver la pelouse principale. Cette équipe garde une petite chance de maintien et ne lâchera rien pendant les neuf dernières rencontres."

Benoit ne sait par contre pas encore de quoi son avenir sera fait à Pommerœul: "Le comité m’a rencontré et il aimerait que je prolonge, mais j’ai aussi des attentes et il faudra se mettre autour de la table car j’ai envie que l’on progresse avec le sentiment que cette envie d’aller de l’avant soit générale au sein du club. Il serait donc de bon ton de se mettre très rapidement d’accord car des joueurs attendent aussi des nouvelles de ma part avant de décider s’ils continueront l’aventure dans le club."